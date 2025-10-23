رضوى الشربيني تتصدر التريند عقب كشفها سرا عن سبب النحافة المفرطة لـ هدى المفتي

تصدرت تصريحات الإعلامية رضوي الشربيني منصات التواصل الاجتماعي والتي ردت بها على جميع الانتقادات التي تعرضت لها الفنانة هدي المفتي بسبب نحافتها.

الفنانة هدى المفتي

وقالت رضوي الشربيني: هدي المفتي أصيبت بفيروس كورونا في وقت سابق، وتبع ذلك إصابتها بجلطة في الوريد المغذي للأمعاء، وهو ما تسبب في انسداد خطير بالجهاز الهضمي أدى إلى حدوث غرغرينا، استلزمت تدخلًا جراحيًّا عاجلًا لاستئصال جزء من الأمعاء.

وتابعت رضوي الشربيني: هدي المفتي تخضع حاليًّا لنظام غذائي صارم يمنعها تمامًا من تناول السكر والفيتامينات بسبب انخفاض نسبة الحديد في جسمها.

على جانب آخر.. تشارك الفنانة الشابة هدي المفتي ضمن أحداث فيلم بنات فاتن الذي تقوم ببطولته الفنانة يسرا، وتلعب خلال أحداث العمل شخصية ابنتها التي تتعرض لمواقف كثيرة تجعلها تلجأ لحبيبها كي يساعدها في حل هذه الأمور.

تصوير فيلم بنات فاتن

وانتهت أسرة فيلم بنات فاتن الذي يقوم ببطولته النجمان باسم سمرة ويسرا من تصوير ما يقرب من 90٪ من أحداث العمل.

أبطال فيلم بنات فاتن

فيلم بنات فاتن يشارك في بطولته بجانب يسرا كل من: هدي المفتي، باسم سمرة، الفنان السوداني مصطفي شحاتة ومواطنة إسلام مبارك، حمدي هيكل والعمل من تأليف أمينة مصطفى.

