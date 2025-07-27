الإثنين 28 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

هدى المفتي تكشف حقيقة علاقتها بأغنية "البخت" لويجز

هدى المفتي
هدى المفتي

تحدثت الفنانة هدى المفتي عن حقيقة علاقتها بأغنية “البخت”، التي غناها مغني الراب “ويجز”، حيث قالت إنه في أحد الأيام استيقظت من النوم على مئات من الرسائل والمكالمات الهاتفية، ولا تدري ماذا حدث؟!، لتخبرها إحدى صديقاتها أن ويجز أصدر أغنية جديدة بعنوان “البخت”، وقال البعض أنها غناها من أجلك.

 

وأضافت هدى خلال لقائها ببرنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه إسعاد يونس عبر شاشة “dmc”، أنها لا تعرف شئيًا هذا الأمر، كما أن ويجز لم يغني تلك الأغنية لها، ولا تدري لماذا ربط البعض بينها وبين الأغنية.

وتابعت هدى أنها أحبت الأغنية كثيرًا، وسمعتها مرات كثيرة، مثلما سمعها الملايين وأبدوا إعجابهم بها.

أبرز أعمالها

 

وتناول اللقاء أبرز أعمالها الفنية، مثل مشاركتها في مسلسلات “كأنه إمبارح” و”هوجان” و”لعبة نيوتن”، وتجربتها السينمائية في أفلام مثل “كيرة والجن” و”بحبك”، واشادت بتعاونها مع كبار النجوم والمخرجين، الذين تعلمت منهم الكثير على المستوى الفني والإنساني.

تحدثت هدى أيضًا عن علاقتها بعائلتها، وذكرياتها في الطفولة، وكيف تؤثر هذه الذكريات في اختياراتها الفنية. كما كشفت عن طقوسها اليومية، وشغفها بالموضة والموسيقى، مؤكدة أنها تحرص على البقاء على طبيعتها في كل ما تقدمه.

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الفنانة هدى المفتي مسلسل هدى المفتي في رمضان هدى المفتي

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