حوادث

رفع آثار حادث انقلاب ميكروباص على محور الضبعة الصحراوي

إنقلاب سيارة ميكروباص
إنقلاب سيارة ميكروباص
تمكن رجال المرور من رفع آثار حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور الضبعة الصحراوى، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث طريق محور الضبعة الصحراوي

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى محور الضبعة الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص على محور الضبعة الصحراوى، بسبب اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلابها على الطريق، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق آخر أصيب 6 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوى، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث طريق الإسكندرية الصحراوى

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوى، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

