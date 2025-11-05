بيت المسرح يواصل تقديم ليالي عرض "حازم حاسم جدًا" بالمحافظات

18 حجم الخط

يواصل البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، نشاطه الفني المكثف خلال شهر نوفمبر، في إطار خطته الهادفة إلى نشر الوعي المسرحي والفني في مختلف محافظات الجمهورية.

عرض “حازم حاسم جدا”

وتقدّم فرقة مسرح الإسكندرية بقيادة المخرج محمد مرسي العرض المسرحي "حازم حاسم جدًا"، وذلك ضمن خطة التجوال والمواجهة بالتعاون مع فرقة المواجهة والتجوال برئاسة المخرج محمد الشرقاوي، حيث تُقام العروض بالمجان في عدد من محافظات الوجه البحري.

وانطلقت جولة العرض من المركز الثقافي بطنطا في الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر، ثم انتقل إلى المحلة الكبرى على مسرح 23 يوليو بقصر الثقافة يومي 4 و5 نوفمبر.

ويواصل رحلته إلى دمنهور أيام 7 و8 و9 نوفمبر على قصر ثقافة دمنهور، على أن تختتم الجولة في أبو المطامير يومي 10 و11 نوفمبر على مسرح محمود الجندي بقصر الثقافة هناك، وتبدأ جميع العروض في الساعة الثامنة مساءً.

أبطال مسرحية “حازم حاسم جدا”

العرض من تأليف وليد يوسف، وإخراج محمد مرسي، ويشارك في بطولته حسن عبد الفتاح، رضا إدريس، إيهاب مبروك، محمد فاروق، رضوى حسن، آثار وحيد، ونخبة من فناني الإسكندرية، ديكور وملابس محمد هاشم، موسيقى وألحان محمد مصطفى، استعراضات محمد ميزو، إضاءة محمد المأموني، أشعار د. محمد مخيمر، مكياج أمل شتا، تنفيذ ديكور محمد البرشومي.

