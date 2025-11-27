موسم جديد لـ "ذات والرداء الأحمر" بعد حصدها جوائز مهرجان الطفل العربي

18 حجم الخط

تقدم فرقة القاهرة للعرائس بقيادة الدكتور أسامة محمد علي مسرحية “ذات والرداء الأحمر” لجمهور الأطفال والكبار في موسمها الخامس على خشبة مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، يومي الخميس والجمعة أسبوعيا في تمام السادسة والنصف مساءً بدءًا من اليوم.

يأتي ذلك ضمن فعاليات البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة.

فرقة القاهرة للعرائس

يُذكر أن فرقة العرائس فازت بعدة جوائز في مهرجان الطفل العربي، وهي: أفضل عرض أول «ذات والرداء الأحمر»، أفضل إخراج ثانٍ نادية الشويخ، أفضل ممثلة ثانية ريم طارق، أفضل نص وليد كمال.

مسرحية ذات والرداء الأحمر

ويشارك في الأداء الصوتي نخبة من الفنانين هم: إسعاد يونس، هالة فاخر، مايان السيد، سامي مغاوري، عمرو رمزي، تامر فرج، عصام الشويخ، أشرف طلبة، داليا طارق.

وتلعب دور البطلة "ذات" على خشبة المسرح النجمة الشابة ريم طارق، ألحان وتوزيع الموسيقار هاني شنودة،نحت الفنان محمد أمين، أزياء هدى السجيني، ديكور شادي قطامش، إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات مصطفى حجاج، ومكساج وموسيقى تصويرية شريف الوسيمي. تأليف وأشعار السيناريست وليد كمال، وإخراج نادية الشويخ.

أحداث العرض تدور حول علاقة الأطفال بالتكنولوجيا والسوشيال ميديا.

