البحث العلمي تفتح باب التسجيل بالدورة العاشرة لبرنامج جامعة الطفل 2025

بدأت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تلقي طلبات التسجيل للدورة العاشرة لجامعة الطفل لعام 2025م، وذلك في الفترة من الأحد 14 إلى الخميس 18 ديسمبر الجاري.

ويبدأ التسجيل يوميا، خلال هذه الفترة، فى تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، في عدد محدد من الجامعات، علمًا بأن باب التسجيل يغلق تلقائيًا في كل جامعة على حدة وذلك عند اكتمال الأعداد المطلوبة.

شروط التسجيل في جامعة الطفل 2025

1- التسجيل فقط للطلاب الجدد الذين لم يسبق لهم التقدم لجامعة الطفل والدراسة بها، علمًا بأن كل الطلاب المقييدين والمسجلين من قبل بجامعة الطفل سوف يتم استكمال دراستهم تباعًا دون التسجيل مرة اخرى شرط الالتزام بالمواظبة وعدم التخلف عن الحضور.

2- التسجيل متاح للفئة العمرية من 9 إلى 10 سنوات على ألا يتعدى عمر الطفل عن 10 سنوات في الاول من اكتوبر 2025م.

3- القبول بأولوية التقدم وأسبقية التسجيل، في حالة تسجيل أي بيانات غير صحيحة أو خاطئة يعتبر التسجيل لاغي.

4- التسجيل يكون الكترونى فقط ولا يوجد أي سبيل لتسجيل الطفل إلا من خلال الموقع الإلكترونى فقط وذلك في الموعد المعلن عنه أعلاه.

5- النظام الإلكترونى يسمح بتسجيل الطفل مرة واحدة فقط، وسوف يتم ذلك من خلال التأكيد من الرقم القومى لكل طفل في حالة إعادة أو تكرار التسجيل سوف يلغى تسجيل الطفل نهائيًا.

6- كل جامعة يتم اكتمال تسجيل الأعداد بها تختفي تلقائيًا من قائمة الجامعات المتاحة للتسجيل.

7- لا يحق لأي طالب طلب النقل من وإلى جامعة أخرى مهما كانت الظروف وفي حالة عدم حضوره بالجامعة المسجل بها وذهابه لجامعة أخرى سوف يتم رفض قبوله بالجامعة الأخرى وأيضًا إسقاط حقه في الجامعة المسجل بها.

8- الأطفال مسئولية أولياء أمورهم من وإلى مقر الدراسة بالجامعة، والأكاديمية والجامعة غير مسئولين عن الاطفال قبل استلامهم باليوم الدراسى أو بعد انتهاء اليوم الدراسي واستلام أولياء الأمور لهم.

9- تعلن مواعيد الدراسة طبقًا للظروف الوقتية المتاحة، في حالة تعدى أي طفل عن عدد مرات الغياب المسموح بها فهذا يُسقط حقه في منحة جامعة الطفل ولا يحق لولى الأمر المطالبة باستكمال البرنامج والانتقال لجامعة أخرى.

10- برنامج جامعة الطفل موحد بكافة الجامعات بنسبة تتعدى 85% لذا يتقدم الطلاب للجامعة طبقا للتنسيق الجغرافي وذلك لعدم وجود أي اختلاف في المنهج الأساسي بين الجامعات.

11- برنامج جامعة الطفل هو تابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ولا يحق لأي جهة أو جامعة استخدام اسم جامعة الطفل أو التسويق للبرنامج إلا بموافقة كتابية من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

12- كافة الإعلانات الرسمية المعلنة باسم جامعة الطفل تعلن فقط من خلال الموقع الرسمى لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وصفحة جامعة الطفل على الفيسبوك.

13- يتم التسجيل من خلال الموقع الرسمى لجامعة الطفل وذلك لأكثر من 39 جامعة على مستوى محافظات الجمهورية علمًا بأن التسجيل والدراسة مجانًا ومدعومة من اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

ويمكن لأولياء الأمور التسجيل لأبنائهم من هنـــــــــا.

