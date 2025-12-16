بورسعيد: الانتهاء من شبكة الصرف الصحي الجديدة ببورفؤاد لخدمة 118 عقارا سكنيا

18 حجم الخط

أعلنت محافظة بورسعيد بأنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء شبكة صرف صحي جديدة تخدم 118 عقارًا بمدينة بورفؤاد التابعة لمحافظة بورسعيد.

أعمال التطوير بمدينة بورفؤاد، فيتو

طفرة تطويرية بمدينة بورفؤاد

وأكدت محافظة بورسعيد في بيان صحفي صادر عنها بأنه يتم استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة مساكن الحزب الوطني بمدينة بورفؤاد أيضا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وضمن خطة جهاز تعمير سيناء لتطوير المناطق السكنية والارتقاء بالبنية التحتية.

وذلك تحت إشراف اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء، وبمتابعة المهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات والمشرف العام على منطقة تعمير بورسعيد، والدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد.

أعمال التطوير بمدينة بورفؤاد، فيتو

أعمال رصف ورفع الكفاءه بشوارع بورفؤاد

وشهدت الأعمال الجارية الانتهاء من وضع الطبقة الإسفلتية السطحية بشارع المعتصم بالله، بداية من شارع محمد متولي الشعراوي وحتى شارع نور الإسلام

اعمال التطوير بمدينة بورفؤاد، فيتو

وتابعت المحافظة بأنه تشمل خطة التطوير أيضا بمدينة بورفؤاد أعمال رصف ورفع كفاءة وتجميل الشوارع، وتركيب أعمدة إنارة ديكورية حديثة وتنفيذ أعمال لاندسكيب راقية، وإزالة ورفع الإشغالات والتعديات وتوسعة عدد من الطرق وتخصيص أماكن انتظار للسيارات إلى جانب تدعيم شبكة بالوعات الأمطار.

محافظ بورسعيد يتابع اعمال التطوير بمدينة بورفؤاد، فيتو

مطبات صناعية

وعلى جانب متصل أكدت محافظة بورسعيد بأنه تم تنفيذ عدد 3 مطبات صناعية بشوارع مصعب بن عمير، وعمر بن عبد العزيز، والإمام أبو حنيفة، لضبط السرعات وتحقيق أعلى معدلات الأمان المروري داخل المنطقة ببورفؤاد

هذا ويمتد نطاق أعمال التطوير من شارع القدس الشريف وحتى شارع العباس، ومن شارع نور الإسلام وحتى شارع الشيخ محمد متولي الشعراوي متضمنًا الشوارع الفرعية والممرات الداخلية في واحدة من أضخم مشروعات التطوير التي تشهدها مدينة بورفؤاد خلال الفترة الحالية.

أعمال التطوير بمدينة بورفؤاد، فيتو

كما تشمل أعمال التطوير رصف وتوسعة الطرق، وإنشاء أماكن انتظار للسيارات، ورفع كفاءة المناطق السكنية المحيطة من خلال الإضاءة بالأعمدة الديكورية الحديثة، وتنفيذ أعمال اللاندسكيب، إلى جانب تدعيم شبكة بالوعات الأمطار، وأعمال التخطيط ووضع العلامات والإرشادات المرورية اللازمة.

