خبير بالشأن الافريقي: ميليشيا الدعم السريع تعدل استراتيجياتها لتدمير اقتصاد السودان

كشف الدكتور رمضان قرني، الخبير في الشأن الإفريقي، أن متابعته لتطورات الحرب في السودان على مدار أكثر من عامين أظهرت لجوء ميليشيا الدعم السريع إلى تعديل استراتيجياتها القتالية وفقا لمراحل تطور الصراع، مشيرا إلى أن القاسم المشترك في جميع تلك المراحل تمثل في استهداف وتدمير القدرات الاقتصادية للدولة السودانية، والسعي إلى حرمان الحكومة من أي موارد محتملة.

الدعم السريع عقب السيطرة على العاصمة الخرطوم إلى تدمير كافة مؤسسات الدولة

واكد فى تصريح لفيتو، أنه منذ اندلاع الصراع في إبريل عام 2023، عمدت ميليشيا الدعم السريع عقب السيطرة على العاصمة الخرطوم إلى تدمير كافة مؤسسات الدولة السودانية، والتموضع عسكريا داخلها واتخاذها مقرات للدعم السريع، وفي أعقاب تحرير الجيش السوداني لمدن شرق السودان والخرطوم وأم درمان، استهدفت الميليشيا البني التحنتية السودانية عبر استراتيجية المسيرات التي طالت الطرق والسدود ومحطات الكهرباء والمنشآت السكنية.

انتقال الصراع إلى مناطق غرب السودان، ركزت قوات الدعم السريع على استهداف القدرات الاقتصادية للدولة

وقال: “في تطور لاحق مع انتقال الصراع إلى مناطق غرب السودان، ركزت قوات الدعم السريع على استهداف القدرات الاقتصادية للدولة بالسيطرة على منطقة هجليج الإستراتيجية بإقليم كردفان، حيث بسطت سيطرتها الكاملة على حقل هجليج النفطي بولاية غرب كردفان، عقب انسحاب الجيش السوداني من المنطقة، فيما سارعت الإدارة المدنية بالولاية لإعلان تشكيل قوة خاصة لحماية المنشآت الحيوية”.

سيطرة الدعم السريع على المنشآت النفطية

وتابع: تؤشر سيطرة الدعم السريع على المنشآت النفطية في هجليج إلى جملة من الدلائل الاستراتيجية، أولها: حرمان الجيش من مورد اقتصادي مهم، حيث يمثل حقل هجليج مصدرا حيويًا لاقتصادات السودان وجنوب السودان، إذ تعتمد جوبا على عائدات النفط التي تشكّل أكثر من 90% من دخلها القومي، فيما يمثل خط الأنابيب الممتد إلى بورتسودان مصدرًا أساسيًا للدخل بالنسبة للحكومة السودانية.

وبين أن ثانيها: السعي لكسب الشرعية السياسية في تلك المنطقة الاقتصادية المهمة، من خلال إعلان تحالف السودان التأسيسي (تأسيس)، الذراع السياسي لقوات الدعم السريع، التزام قواته الكامل بتأمين جميع منشآت النفط في منطقة هجليج، بما يشمل خطوط النقل والمرافق الحيوية المرتبطة بعمليات الإنتاج، مؤكدًا تشكيل قوة خاصة لحماية البترول والمنشآت النفطية.

وحول ثالثها قال: يتوقع سعي الدعم السريع للسيطرة على مدينة بابنوسة الاستراتيجية، عقب السيطرة على منطقة هجليج، ومن المرجح أن يحدث هذا الأمر تطورات استراتيجية تدفع في اتجاه سيطرة الدعم السريع على مناطق غرب السودان، التي تضم دارفور وكردفان، ومن ثم يصبح "سيناريو التقسيم" أمرًا واقعا.

وعن رابعها أكد أنه يرجح اتجاه سير العمليات نحو مدينة الأبيض، في ضوء الأنباء عن وجود تعزيزات عسكرية وتحركات لقوات الدعم السريع قادمة من مدينتي بابنوسة والفاشر باتجاه غرب مدينة الأبيض، بما يسمح باقتراب الدعم السريع من الولاية الشمالية في السودان، علاوة على الموقع الاستراتيجي لمدينة الأبيض في الربط بين مدن وسط السودان.

