نعومي في مسلسل ميدتيرم، معلومات لا تعرفها عن جلا هشام

نجحت الفنانة الشابة جلا هشام في حجز مكان مميز لها على الساحة الدرامية خلال السنوات الأخيرة، لتصبح واحدة من أبرز نجمات جيلها، بفضل اختياراتها المتنوعة وقدرتها على تقديم شخصيات مختلفة.

ولفتت جلا هشام الأنظار حاليًا من خلال مشاركتها في مسلسل ميدتيرم، حيث تجسد شخصية نعومي، الفتاة الأشهر في الجامعة، التي تتعامل مع الحياة باعتبارها لعبة لا تخلو من الجرأة والمغامرة، وهي طالبة في كلية الفنون والتصميم، تتمتع بشخصية قوية وكاريزما واضحة، بينما تجمعها علاقة خاصة بوالدها الذي يعد أقرب شخص لها.

من هي جلا هشام؟

كانت البداية الفنية لجلا هشام عام 2016 من خلال مسلسل أبو البنات، أمام الفنان مصطفى شعبان، حيث قدمت شخصية جلا، وهو الدور الذي لفت الأنظار لموهبتها مبكرا، وفتح لها أبواب المشاركة في أعمال أكبر.

بعد انطلاقتها الأولى، شاركت جلا هشام في عدد من الأعمال المتنوعة، من بينها مسلسل لمس أكتاف عام 2019، وقدمت فيه شخصية رندا، ثم واصلت حضورها في أعمال لاقت صدى واسعًا، مثل مسلسل إلا أنا 2، ومسلسل خلي بالك من زيزي، ومسلسل ملحمة موسى، ومسلسل نجيب زاهي زركش، ومسلسل منعطف خطر، ومسلسل راجعين يا هوى.

وخلال السنوات الأخيرة، شاركت جلا هشام بقوة في عدد من الأعمال الناجحة وحققت حضورًا لافتًا من خلال مسلسل نمرة اتنين، ومسلسل باسورد، ومسلسل دواعي السفر، ومسلسل الأصلي، ومسلسل ريفو 2، ومسلسل مذكرات زوج.

كما شهد عام 2025 نشاطًا لافتا لـ"جلا هشام"، حيث شاركت في عدد من الأعمال المتنوعة، من بينها مسلسل ابن النادي، ومسلسل إقامة جبرية، ومسلسل عهد أنيس، ومسلسل في لحظة، ومسلسل ولاد الشمس، كما تنتظر جلا هشام عرض مسلسل سنة أولى طلاق، إلى جانب مشاركتها المرتقبة في مسلسل رأس الأفعى.

أبطال مسلسل ميدتيرم على منصة شاهد

يضم مسلسل ميدتيرم مجموعة من النجوم الشباب، بجانب ياسمينا العبد، تضم كلا من: جلا هشام، زياد ظاظا، يوسف رأفت، دنيا وائل، إلى جانب عدد من مواهب برنامج "كاستينج"، منهم: أمنية باهي، إسلام خالد، مريم كرم، ميشيل مساك، وسيف محسن.

عدد حلقات مسلسل ميدتيرم

وتساءل الجمهور عن عدد حلقات المسلسل، ويتكون مسلسل ميدتيرم من 30 حلقة يتم طرحها بشكل متتابع، مما يمنح صناع العمل مساحة كافية لتقديم تطور درامي متصاعد، وكشف الجوانب المختلفة لعلاقات الأبطال وصراعاتهم داخل الجامعة وخارجها، مما يساعد الجمهور على الارتباط بالشخصيات ومتابعة تفاصيل حكاياتهم خطوة بخطوة حتى النهاية.

