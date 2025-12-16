بعد زيادة المساحة، تفاصيل جديدة لأول شلتر حكومي للكلاب الضالة في القاهرة

18 حجم الخط

أكد الدكتور مصطفى رمضان الفولي مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، أن المديرية قامت بمعاينة أرض التبين التي تم تخصيصها من قبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة لإنشاءشلتر للكلاب الضالة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري في تصريحات خاصة لفيتو، أن المحافظة تقوم بمراجعة إحداثيات الموقع، لافتًا إلى أن محافظ القاهرة قرر زيادة مساحة الأرض لتصبح 2800 متر بدلًا من 2500 متر.

وقال مدير طب بيطري القاهرة إنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تسلم الأرض خلال الأسبوع الجاري على أن تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتنفيذ الشلتر والأقفاص الحديد وغرف العمليات، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تستغرق عملية التنفيذ قرابة ثلاثة أشهر.

خطة محافظة القاهرة لإنشاء شلتر بالتبين

وكان قد أشار د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن تخصيص قطعة أرض على مساحة ٢٨٠٠ م٢ شرق طريق الأوتوستراد بمدينة التبين يهدف إلى إقامة مكان لإيواء الكلاب الضالة (شلتر) بهدف ضمان السلامة العامة للمواطنين، دون الإخلال بمبدأ الرفق بالحيوان.

وأكد محافظ القاهرة أن الشلتر ستتم إدارته بشكل علمي يعتمد على أن الرفق بالحيوان عنصر أساسي للحفاظ على التوازن البيئي، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديرية الطب البيطرى بالقاهرة، كما سيتم التعاون مع أصحاب الجمعيات، والشلترز الأهلية لتبادل الخبرات معهم للوصول إلى أفضل النتائج.

وأضاف محافظ القاهرة أن الشلتر سيقوم على تقديم الخدمة الطبية به مجموعة من الأطباء البيطريين المتخصصين.

