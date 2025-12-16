الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
حوادث

اعتداء وسطو في بولاق، عاطل يهاجم زوجة شقيقه ويستولي على مصوغاتها

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط متهم بالشروع في قتل زوجة شقيقه، وابنته، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وذلك فور تلقي بلاغ يفيد بتعرض سيدة وابنتها لاعتداء بسلاح أبيض داخل مسكنهما في بولاق الدكرور.

على الفور انتقلت قوات المباحث إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين قيام المتهم وهو شقيق زوج المجني عليها وأنه قام بالاعتداء عليها وعلى نجلتها البالغة من العمر 10 سنوات، بسلاح أبيض، وسرقة مصوغاتها الذهبية، ولاذ بالفرار مما أسفر عن إصابتهما، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم عقب هروبه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.
 

التحقيق مع متهم قتل شقيقته ببولاق 

وعلى جانب آخر، تحقق أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة مع عاطل متهم بقتل شقيقته بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكابه الجريمة، موضحًا أنه قام بخنق شقيقته باستخدام إيشارب بسبب حملها من طليقها.

وكانت قوات القسم قد تمكنت من ضبط المتهم، تحت إشراف اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لـ أمن الجيزة.

وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها بدائرة قسم العمرانية

وعلى الفور، انتقل المقدم أحمد عصام رئيس مباحث العمرانية، والرائد مصطفى عاطف، معاون أول القسم، والقوة المرافقة لهما إلى مكان البلاغ.

وبالفحص، تبين العثور على جثة ربة منزل تبلغ من العمر 30 عامًا، ملقاة داخل شقتها، وبها آثار سحجات بالرقبة وعلامات عض باللسان.

وعلى إثر ذلك، تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد عمرو حجازي. وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة واستخدام التقنيات الحديثة، توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن شقيق المجني عليها، عاطل يبلغ من العمر 33 عامًا، هو مرتكب الواقعة.

تم ضبط المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، مع إحالة القضية للنيابة العامة.

