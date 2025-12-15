الإثنين 15 ديسمبر 2025
حوادث

تأجيل محاكمة 9 متهمين بالشروع في قتل ضباط قسم المطرية بعبوات متفجرة

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 9 متهمين، في القضية رقم 713 لسنة 2025، جنايات المطرية، في القضية المعروفة بـ"خلية المطرية"، لجلسة 8 فبراير لسماع الشهود.


كشفت التحقيقات أن المتهمين في غضون الفترة من 2013 وحتى 3 أكتوبر 2022، تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية لتحقيق أغراض الجماعة الإرهابية وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية، مما لا يجوز الترخيص بها وشرعوا في قتل أفراد وضباط قسم المطرية مع سبق الإصرار والترصد، وأعدوا لذلك عبوات مفرقعة وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا مرور مركبة شرطة تقل أفراد وضباط القسم وزرعوا عبوة مفرقعة قاصدين قتلهم إلا قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو عدم انفجار العبوة المفرقعة، وشرعوا في استعمال مفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة وأموال الغير للخطر.

