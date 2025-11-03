الإثنين 03 نوفمبر 2025
بعد أزمة ظهور بلوجر بدون حجابها، الإفتاء توضح حكم خلع الحجاب بالدليل من القرآن

تصدرت أزمة خلع إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي حجابها، ترند محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما قامت بالظهور بدون حجابها الذي اعتادت الظهور به في مقاطع الفيديو الخاصة بها، الأمر الذي سبب دهشة واستياءً بين المتابعين.

وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم خلع الحجاب، مؤكدة ذلك بالدليل من القرآن الكريم.

حكم خلع الحجاب
حكم خلع الحجاب

وقالت دار الإفتاء إنه لا يحل للأنثى البالغة أن تخلع حجابها أمام الأجانب فلا بد أن تستر نفسها وعورتها؛ كما قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: 59].

وقال عز من قائل كريم: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31].

وأكدت الإفتاء أن حجاب المرأة المسلمة من المعلوم من الدين بالضرورة وجوبه وحرمة خلعه.

الجريدة الرسمية