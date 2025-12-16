الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
محافظات

عقد ندوات متعددة في مجال النقابات العمالية بأسوان

ندوة توعية في أسوان، فيتو
 قال محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأسوان إنه تم استخراج 375 شهادة قياس مستوى المهارة خلال شهر نوفمبر في مجال بحوث العمالة وتنظيم الاستخدام وإصدار ترخيص مزاولة الحرفة لهم من بينهم ذوو الهمم ، وفي مجال خدمة المواطنين تم عقد لقاءات أسبوعية، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لـ 34 شخصًا من خلال النشرة القومية للتوظيف، مع بحث 50 طلبًا آخر للحصول على فرص عمل.

 

ندوات متعددة 

أضاف أن تم عقد ندوات متعددة في مجال النقابات العمالية، وفي مجال التدريب المهني تم تنفيذ برامج تدريبية بمركز تدريب المحمودية وكلابشة والوحدة المتنقلة بقرى حياة كريمة في مجالات الطاقة الشمسية وصيانة الشاشات وتركيب كاميرات المراقبة والملابس الجاهزة، وكهرباء سلسيون والتبريد والتكييف، وتم تخريج 81 متدربًا بهذه المجالات المتنوعة.

