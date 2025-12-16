شرق غزة تحت القصف، تصعيد عسكري جديد وغموض حول الخسائر

18 حجم الخط

إسرائيل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق تقع داخل نطاق انتشار قوات الاحتلال شرقي مدينة غزة، في تطور لافت يشير إلى تصعيد ميداني جديد في تلك المناطق.

تزامن الغارات الإسرائيلية مع تحركات عسكرية شرق المدينة

وأشارت التقارير إلى أن الغارات وقعت بالتزامن مع تحركات عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط شرق مدينة غزة، دون صدور معلومات رسمية حتى الآن حول حجم الخسائر أو طبيعة الأهداف التي تم قصفها.

ترقب لتداعيات التصعيد الميداني للاحتلال الإسرائيلي في غزة

ويأتي هذا القصف في ظل حالة من التوتر الأمني المتصاعد، وسط ترقب لما قد تسفر عنه الساعات المقبلة من تطورات ميدانية وانعكاساتها على الأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة.

ضحايا منخفض بيرون الجوي في غزة

في غضون ذلك، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان السبت الماضي، انتشال جثامين 11 فلسطينيًّا توفوا جراء انهيار مبان بالمنخفض الجوي القاسي الذي يضرب القطاع، مشيرًا إلى فقدان شخص أيضًا ووقوع خسائر بلغت 4 ملايين دولار، وسط مطالبات بإدخال بيوت متنقلة تصمد أمام الأمطار.

وفي مؤتمر صحفي أمام مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، قال المدير العام للمكتب الحكومي إسماعيل الثوابتة إن منخفض "بيرون" المستمر منذ الخميس أسفر عن تضرر أكثر من ربع مليون نازح من أصل نحو 1.5 مليون نازح فلسطيني يعيشون في خيام ومراكز إيواء بدائية لا توفر الحد الأدنى من الحماية.

