قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شرق مدينة غزة

18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بشن جيش الاحتلال قصف مدفعي يستهدف شرق مدينة غزة.

ضحايا منخفض بيرون الجوي في غزة

في غضون ذلك، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان السبت الماضي، عن انتشال جثامين 11 فلسطينيا توفوا جراء انهيار مبان بالمنخفض الجوي القاسي الذي يضرب القطاع، مشيرا إلى فقدان شخص أيضا ووقوع خسائر بلغت 4 ملايين دولار، وسط مطالبات بإدخال بيوت متنقلة تصمد أمام الأمطار.

وفي مؤتمر صحفي أمام مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، قال المدير العام للمكتب الحكومي إسماعيل الثوابتة إن منخفض "بيرون" المستمر منذ الخميس أسفر عن تضرر أكثر من ربع مليون نازح من أصل نحو 1.5 مليون نازح فلسطيني يعيشون في خيام ومراكز إيواء بدائية لا توفر الحد الأدنى من الحماية.

منخفض بيرون يفاقم أزمة نازحي غزة

وأوضح أن طواقم الدفاع المدني انتشلت جثامين 11 فلسطينيا من تحت أنقاض نحو 13 مبنى كانت قد تعرضت لقصف إسرائيلي سابق خلال حرب الإبادة، وانهارت بفعل الأمطار وظروف المنخفض.

وأفاد بأن الطواقم ما زالت تبحث عن أحد المفقودين تحت أنقاض المباني المنهارة، دون الإشارة إلى عدد الوفيات نتيجة البرد القارس، والتي قالت مصادر طبية إنها بلغت 3 حالات، جميعهم أطفال ورضع.

وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة أكدت، الجمعة، وفاة 14 فلسطينيا جراء المنخفض، منهم من قضى بفعل تأثيرات المنخفض الجوي وجراء انهيارات جزئية وكلية لمنازل ومبان على رؤوس ساكنيها بسبب الأمطار، و3 أطفال قضوا بردا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.