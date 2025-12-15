الإثنين 15 ديسمبر 2025
خبير: اغتيال ضابط الأمن الفلسطيني في غزة يثبت استمرار السياسة الإسرائيلية رغم التهدئة

أكد الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية والمتخصص في ملف الصراع العربي الإسرائيلي، أن عملية اغتيال المقدم أحمد زمزم، ضابط الأمن الفلسطيني في قطاع غزة، وإصرار إسرائيل على سياسة الاغتيالات يمثل دليلًا على أن السياسة الإسرائيلية لم تتغير، حتى بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار الدكتور فؤاد أنور لـ فيتو إلى أن استهداف رجال الأمن الداخلي في غزة يؤكد استمرارية هذه السياسة.

سيناريوهان محتملان لعملية الاغتيال

وحلل الخبير عملية الاغتيال، التي وقعت في مخيم المغازي بوسط القطاع، مقدمًا سيناريوهين محتملين لجهة التنفيذ والدوافع.

وأوضح الدكتور فؤاد أنور أن إسرائيل ربما هي من نفذت عملية الاغتيال مباشرة أو عبر عملائها، مستغلة عودة قوات الأمن الداخلي للتحرك العلني بعد الهدنة لـ "ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار والنظر في الحالة الأمنية".

وقال: إن السيناريو الثاني هو (توظيف العملاء) فقد تكون إسرائيل وظفت عملاء سابقين لديها أو "اشترت ذمم" لتنفيذ الجريمة.

وربط الدكتور فؤاد أنور عملية اغتيال الضابط زمزم بمحاولة للرد على الخسارة الكبرى للاحتلال الإسرائيلي بعد مقتل العميل "ياسر أبو شباب"، واصفًا مقتل الأخير بأنه "لطمة كبرى" لإسرائيل.

وتابع أن عملية الاغتيال الحالية تهدف إلى تأمين صورة الميليشيات العميلة للاحتلال من "الحساب الشعبي"، خاصة وأن هذه العناصر ينتابها الفزع من ملاحقة المقاومة لها، وأيضًا مع الاقتراب من المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. 

يُذكر أن التوترات تصاعدت في قطاع غزة إثر اغتيال الضابط أحمد زمزم، حيث تعرض لإطلاق نار من مسلحين كانوا يستقلون دراجات كهربائية، وفقًا لـ "المركز الفلسطيني للإعلام".

وفي بيان لها، أعلنت "غرفة العمليات المشتركة" لفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة أن الأجهزة المختصة باشرت تحقيقًا فوريًا في الحادث، وأكدت الغرفة أنها تمكنت من إلقاء القبض على أحد المشتبهين، مشددة على استمرار الجهود لملاحقة باقي المتورطين وكشف ملابسات ودوافع الجريمة.

