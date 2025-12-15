الأرصاد تعلن موعد استقرار الأحوال الجوية

18 حجم الخط

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن المغرب وبلاد الشام شهدت أمطارا غزيرة وفيضانات في بعض المناطق، موضحة أن عدد من المناطق في مصر تأثرت هي الاخرى بـ منخفض جوي.

وقالت فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن مصر تأثرت اليوم بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى تكوّن السحب المنخفضة وتساقط الأمطار متفاوتة الشدة على أغلب المناطق.

وأضافت منار غانم، إلى أن تأثير المنخفض في مصر تمثل بأمطار متوسطة في المنطقة الشرقية وبعض مناطق وسط سيناء، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية، مع فرص محدودة لهطول الأمطار على المناطق الداخلية غدًا، مضيفة أن استمرار انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح ساهم في زيادة الإحساس بالبرودة.

وأوضحت منار غانم، أن يوم الخميس سيشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، مع طقس مشمس خلال النهار وبرودة مستمرة في فترات الليل.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى (الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ - دمياط- بورسعيد - العريش - رفح ).

وقالت الأرصاد: إن تساقط الأمطار قد يصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء مع وجود بعض السحب على مناطق من الوجه البحري حتى شمال الصعيد يصاحبها سقوط الأمطار، ولكن أقل حدة.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 13

