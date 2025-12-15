الإثنين 15 ديسمبر 2025
أخبار مصر

حالة الطقس الآن، سيول على سيناء وأجواء باردة على شمال البلاد

الطقس، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة  مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى (الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ - دمياط- بورسعيد - العريش - رفح ).

وقالت الأرصاد: إن تساقط الأمطار قد يصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء مع وجود بعض السحب على مناطق من الوجه البحري حتى شمال الصعيد يصاحبها سقوط الأمطار، ولكن أقل حدة.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الإثنين

حالة الطقس غدا، أمطار غزيرة تصل لحد السيول على بعض المناطق

 أجواء باردة على شمال البلاد

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد  فى الصباح الباكر وآخرالليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 11
 

