خالد مبارك في احتفالات عيد استشهاد القديسة كاترينا: سيناء نموذج عالمي للتسامح الديني

شارك اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، في احتفالات عيد استشهاد القديسة كاترينا داخل دير سانت كاترين، أحد أقدم وأقدس الأديرة في العالم.

محافظ جنوب سيناء في احتفالات عيد استشهاد القديسة كاترينا: سيناء نموذج عالمي للتسامح الديني

ورحب محافظ جنوب سيناء بسفيري دولتي قبرص واليونان لدى مصر، وعدد من المطارنة ورجال الدين، خلال مشاركتهم في هذه المناسبة الدينية العريقة، مؤكدًا حرص المحافظة على تعزيز العلاقات التاريخية والدينية التي تربط مصر بدول العالم الصديقة.

وقدم اللواء خالد مبارك، يرافقه سفيرا قبرص واليونان، التهنئة إلى الأب الأنبا سيميون، مطران دير سانت كاترين، ورهبان الدير، بمناسبة عيد استشهاد القديسة كاترينا، وكذلك بمناسبة توليه مهام منصبه مطرانًا للدير.

وأكد المحافظ، في كلمته خلال الاحتفالات، أن عيد استشهاد القديسة كاترينا يمثل رمزًا عالميًا للصمود والإيمان والتسامح، ويجسد المكانة الروحية والتاريخية الفريدة التي تحظى بها أرض سيناء، باعتبارها ملتقىً للأديان السماوية ومهدًا للسلام عبر العصور، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي دير سانت كاترين اهتمامًا خاصًا لما يمثله من قيمة دينية وتراثية وإنسانية عالمية.

كما وجه المحافظ الشكر والامتنان إلى العمال وكافة العاملين بالكنيسة من شباب البدو، الذين يقومون على مختلف شئون الدير واحتياجاته.

وأوضح أن الجهاز التنفيذي بمحافظة جنوب سيناء يحرص على التواصل الدائم مع دير سانت كاترين، والعمل على تلبية مختلف احتياجاته، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الأماكن الدينية والتاريخية ودعم رسالتها الروحية والثقافية.

كما قدم المحافظ التهنئة إلى راهبات الدير بمناسبة عيد استشهاد القديسة كاترينا، وأهداهن هدايا عينية تعبيرًا عن التقدير والدعم، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم جميع المؤسسات الدينية وترسيخ قيم المحبة والتعايش.

وخلال الزيارة، أهدى اللواء خالد مبارك رهبان الدير هدايا عينية، تعبيرًا عن التقدير والدعم.

ومن جانبه، وجّه المطران سيميون الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على كافة أشكال الرعاية والاهتمام بالدير، مثمنًا زيارة محافظ جنوب سيناء، ومعربًا عن تقديره لدعمه المتواصل للدير ورهبانه، مؤكدًا أن محافظة جنوب سيناء تعكس نموذجًا حقيقيًا للتسامح الديني والتعايش المشترك.

