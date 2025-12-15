بمكون محلى 70%، تفاصيل تسليم أول دفعة من الميني باصات للعمل بمدينة العلمين الجديدة

18 حجم الخط

أبرمت شركة النصر لصناعة السيارات، اتفاقية تعاون مع جنرال موتورز مصر، لتسليم أول دفعة من الميني باصات للعمل بمدينة العلمين الجديدة، مساء اليوم الاثنين لتكون أول مينى باصات محلية الصنع، وذلك فى إطار دعم خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات فى مصر.

مكوّن محلي تتجاوز 70% تسليم أول دفعة من الميني باصات



وحققت الاتفاقية ثمار هادفة وهى أن الميني باصات المُصنّعة محليًا داخل مصانع الشركة، بنسبة مكوّن محلي تتجاوز 70%، وذلك للعمل داخل مدينة العلمين الجديدة، وتبدأ الدفعة الأولى العمل ضمن منظومة النقل الحديثة بمدينة العلمين الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع، بما يدعم خطط الدولة لتطوير منظومة النقل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتواصل الحكومة المصرية، بتنفيذ خطة طموحة لتطوير النصر للسيارات، تشمل تجهيز خطوط لإنتاج الأتوبيسات والميني باصات الكهربائية، دعمًا لتوجه الدولة نحو النقل المستدام والتحول الأخضر وتقليل الانبعاثات، بما يتماشى مع المعايير البيئية العالمية، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال التطوير الشامل لمصنع سيارات الركوب، وتجهيزه بأحدث خطوط الإنتاج والمعدات وفق أعلى المواصفات الفنية، مع بدء تنفيذ اختبارات التشغيل لنماذج من السيارات لصالح شركة النصر أو علامات تجارية أخرى، مما يؤكد جاهزية المصنع للانطلاق بقوة في القطاع خلال الفترة المقبلة، ويعزز شعار "صُنع في مصر"، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

من جانبها، أعربت شارون نيشي، العضو المنتدب لجنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا، أن جنرال موتورز حريصة على دعم خطط توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، والمساهمة في تقديم منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات السوق المحلي، وتواكب التطورات العالمية في صناعة المركبات، مشيرة إلى أن الشركة تمثل نحو 50% من الشريحة السوقية للميني باص، الذي يعتبر الأعلى مكونًا محليًا بين المركبات التي تنتجها الشركة.

