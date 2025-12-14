مصر تدين بأشد العبارات الهجمات على مقر بعثة حفظ السلام بمدينة كادوقلي في السودان

18 حجم الخط

تابعت مصر بقلق بالغ أحداث ولاية جنوب كردفان والهجمات المشينة على مقر بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام لمنطقة آبيي بمدينة كادوقلي، والذي أسفر عن مقتل ستة جنود من بنجلاديش وإصابة ٨ آخرين فى قصف بالمسيرات.

وتدين مصر بأشد العبارات هذه الهجمات التي تشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي، وتقدم خالص العزاء إلى عائلات الضحايا وحكومة وشعب بنجلاديش.

وتكرر مصر دعوتها إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بما يتيح الاستجابة الإنسانية الجادة من كافة أطراف المجتمع الدولى لتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية وتوفير ملاذات آمنة للنازحين الفارين من ويلات الحرب، والتوصل لحل سياسي شامل بقيادة أبناء الشعب السوداني.

