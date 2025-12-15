خدمات رقمية ودفع إلكتروني داخل مجمعات «كاري أون» لتسهيل حصول المواطنين على السلع

18 حجم الخط

شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة اتصالات «إي آند مصر»، وذلك بمقر وزارة التموين بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وتطوير منظومة التجارة الداخلية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويستهدف البروتوكول تقديم حلول رقمية وتكنولوجية متكاملة داخل المجمعات الاستهلاكية المطورة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعلى رأسها مشروع منافذ «CARRY ON – كاري أون»، بما يسهم في تحويلها إلى منافذ حديثة تعتمد على أحدث نظم الاتصالات والتحول الرقمي، وتوفر تجربة تسوق أكثر سهولة وكفاءة وجودة للمواطنين.

وبموجب بروتوكول التعاون، تتولى شركة «إي آند مصر» توفير حزمة متكاملة من خدمات الاتصالات والإنترنت، وحلول التحول الرقمي والحوسبة السحابية، وأنظمة الدفع الإلكتروني، إلى جانب خدمات التتبع وكاميرات المراقبة، ودعم وتطوير البنية التحتية الرقمية داخل الفروع وربطها بالأنظمة التكنولوجية الحديثة، بما يضمن كفاءة التشغيل واستدامة الخدمات.

كما يشمل التعاون إتاحة خدمات «e& money» داخل فروع «كاري أون»، وتوفير وتشغيل ماكينات «Super Pay»، فضلًا عن إنشاء نظام متكامل لنقاط الولاء، يتيح لعملاء المنافذ الاستفادة من مزايا وخدمات متنوعة، بما يعزز مفاهيم الشمول المالي، ويحفز المواطنين على التعامل مع المنافذ التموينية المطورة، وفقًا لأحدث النماذج المتبعة في كبرى سلاسل التجزئة.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة، وبناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات المتخصصة، بما يسهم في تحقيق التكامل بين منظومة التموين والبنية التحتية الرقمية للدولة.

وأوضح الوزير أن مشروع «كاري أون» يمثل نموذجًا متطورًا للمنافذ التموينية الحديثة، ويستهدف تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، وتعزيز الثقة في المنافذ التابعة للوزارة، وتحقيق نقلة نوعية في أسلوب عرض السلع وتقديم الخدمات.

ووقّع البروتوكول من جانب الشركة القابضة للصناعات الغذائية الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، ومن جانب شركة اتصالات «إي آند مصر» السيد شريف الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال.

وشهد مراسم التوقيع وفد من قيادات شركة اتصالات «إي آند مصر» برئاسة المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي للشركة، وضم كلًا من المهندس حسام المعداوي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي، والمهندس شريف الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال، والمهندس محمد العمروسي، رئيس قطاع الحوكمة والسياسات العامة، والسيد شريف يحيى، المدير التنفيذي للسياسات العامة، والسيدة رفيعة مازن، مدير السياسات العامة.

كما حضر من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية كل من اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، والدكتور محمد عادل شتا، مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذة سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

