الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة 116 متهما بالانضمام إلى تنظيم داعش

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم
18 حجم الخط

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، تأجيل محاكمة 116 متهما، في القضية رقم 12785 لسنة 2024، جنايات التجمع، بتهمة الانضمام لتنظيم داعش، لجلسة 22 فبراير للشهود.

تأجيل محاكمة 116 متهما بالانضمام إلى تنظيم داعش

وجاء في أمر الإحالة ان المتهمين كونوا جماعة إرهابية بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين الثاني والثالث تولوا قيادة الجماعة الارهابية حيث تولي الثاني المسؤولية الأمنية، فيما تولى الثالث جانب التأصيل الشرعي.

كما كلف المتهمون من الرابع حتى السادس بإدارة الدعم المالي واللوجستي، والسابع بالعمل العسكري، والثامن بالملف الإعلامي.

اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الثاني والسابع والثامن قاموا بتدريب أعضاء الجماعة على فنون قتالية واستخدام وسائل اتصال وتقنيات مختلفة، وانضم المتهم من التاسع حتى الأخير إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وحازوا وأحرزوا أسلحة وذخائر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدائرة الثانية ارهاب جنايات امن الدولة العليا جنايات التجمع الانضمام لتنظيم داعش

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة 4 سيدات بتهمة ممارسة الدعارة داخل نادٍ صحي بالتجمع

تجديد حبس عاطلين سرقا مجموعة من المحابس النحاسية في التجمع

باحث عن تظاهر الجماعة الإرهابية بتل أبيب: رسالة تفضح الأهداف الحقيقية للتنظيم

الأكثر قراءة

كأس العرب 2025، المغرب يتقدم على الإمارات 1-0 في الشوط الأول

تشكيل مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة رايو فاليكانو ضد ريال بيتيس

عباقرة ولكن مجهولون.. الإمام كمال الدين الدميري رائد علم الحيوان

ما حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده؟ الإفتاء تجيب

سر ورطة البلاد الإسلامية حاليًا، علي جمعة: ضيعوا العلم وضاعت الأمة (فيديو)

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

الأرصاد تحذر من منخفض في طبقات الجو العليا (فيديو)

خدمات

المزيد

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

أسعار البيض تقفز 6 جنيهات اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 15-12-2025

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده؟ الإفتاء تجيب

سر ورطة البلاد الإسلامية حاليًا، علي جمعة: ضيعوا العلم وضاعت الأمة (فيديو)

تفسير حلم الحج في المنام وعلاقته بالشفاء من المرض وزوال الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads