قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، تأجيل محاكمة 116 متهما، في القضية رقم 12785 لسنة 2024، جنايات التجمع، بتهمة الانضمام لتنظيم داعش، لجلسة 22 فبراير للشهود.

تأجيل محاكمة 116 متهما بالانضمام إلى تنظيم داعش

وجاء في أمر الإحالة ان المتهمين كونوا جماعة إرهابية بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين الثاني والثالث تولوا قيادة الجماعة الارهابية حيث تولي الثاني المسؤولية الأمنية، فيما تولى الثالث جانب التأصيل الشرعي.

كما كلف المتهمون من الرابع حتى السادس بإدارة الدعم المالي واللوجستي، والسابع بالعمل العسكري، والثامن بالملف الإعلامي.

اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الثاني والسابع والثامن قاموا بتدريب أعضاء الجماعة على فنون قتالية واستخدام وسائل اتصال وتقنيات مختلفة، وانضم المتهم من التاسع حتى الأخير إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وحازوا وأحرزوا أسلحة وذخائر.

