تأجيل محاكمة 4 سيدات بتهمة ممارسة الدعارة داخل نادٍ صحي بالتجمع

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة تأجيل محاكمة أفراد شبكة مكونة من 4 سيدات تخصصت في ممارسة الأعمال المنافية للآداب متخذات من نادٍ صحي وكرًا لممارسة نشاطهن الإجرامي، لجلسة 22 ديسمبر الجاري.

البداية كانت عندما تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص لإدارته ناديا صحيا “بدون ترخيص” بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، واستغلاله لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

ضبط ناد صحي لممارسته الأعمال المنافية للآداب بالتجمع

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط صاحب النادي وبصحبته 4 سيدات، إحداهن لها معلومات جنائية، و3 أشخاص، أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم النشاط الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي بدورها أحالت القضية إلى المحكمة.

