الخميس 11 ديسمبر 2025
تجديد حبس عاطلين سرقا مجموعة من المحابس النحاسية في التجمع

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة مجموعة من المحابس النحاسية الخاصة بأحد المشروعات بأسلوب "المغافلة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، 15 يوما على ذمة التحقيق. 

ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامهما بسرقة مجموعة من المحابس النحاسية

البداية عندما نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة التجمع الأول من ضبط عاطلين اثناء قيامهما بسرقة مجموعة من المحابس النحاسية بدائرة القسم، وتم اقتياد المتهمين إلى قسم الشرطة وإحالتهما إلى النيابة العامة.

تعرف على حالات يتم فيها تشديد عقوبة السرقة طبقا لقانون العقوبات

نصت المادة 318 من  قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

ويعاقب بالحبس مع الشغل في الحالات التالية:

- في السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- في السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- في السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-في السرقات التي تحدث ليلا.

