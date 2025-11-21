سفير سلطنة عمان بالقاهرة: مصر ركن أساسي في استقرار المنطقة (صور)

18 حجم الخط

أعرب السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن اعتزازه بذكرى العيد الوطني الـ 55 للسلطنة، الذي يوافق العشرين من نوفمبر من كل عام.

وأشار السفير الرحبي إلى أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتكريم السلاطين الذين حافظوا على البلاد عبر تاريخ عمان العريق، وصولًا إلى النهضة العظيمة التي تشهدها اليوم بقيادة السلطان هيثم بن طارق.

الإنجازات والرؤية المستقبلية

استعرض السفير الإنجازات الكبيرة التي تحققت في السلطنة، لا سيما في المجال الاقتصادي، حيث أصبح الإنتاج غير النفطي يمثل نحو 65% من إجمالي الناتج المحلي.

وأفاد بأن السلطنة تسعى إلى تحقيق رؤيتها الطموحة “عُمان 2040″، التي تمثل خارطة طريق للنهضة غير المسبوقة في كافة المجالات.

احتفالية العيد الوطني

جاء ذلك خلال كلمته في الحفل الذي أقامته سفارة سلطنة عمان بمناسبة العيد الوطني الـ 55، برعاية السفير عبدالله الرحبي.

وشهد الحفل حضورًا رفيع المستوى ضم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ممثلًا لرئيس مجلس الوزراء، ولفيفًا من الدبلوماسيين العرب والأجانب، وعددًا كبيرًا من الكتاب والإعلاميين أبرزهم الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير موقع وجريدة فيتو وعدد من الفنانين، من بينهم الفنانة يسرا والفنان أحمد بدير.

تخلل الحفل عرض فيلم تسجيلي لتاريخ السلطنة العريق وصولًا إلى التنمية الشاملة، كما تم عرض فيلم عن مسار العلاقات الأخوية بين مصر والسلطنة، واشتملت الفقرات الفنية على عروض غنائية وفنية راقية عُمانية ومصرية، أبرزت التآخي الفني والتراثي بين البلدين.

ثوابت السياسة الخارجية وموقف القضية الفلسطينية

وأكد السفير الرحبي على الثوابت الرئيسية لسياسة السلطنة، التي تقوم على “تعزيز الأمن والسلم والسلام في المنطقة دون التدخل في شؤون الدول”.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، شدد السفير على موقف السلطنة الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود عام 1967، مؤكدًا أن أي حلول أخرى لن تحقق الاستقرار.

أثنى على الدور المصري، مشيرًا إلى أن “مصر لعبت دورًا كبيرًا في أزمة غزة، وقد عكس الزخم الدولي في قمة السلام التي عُقدت بشرم الشيخ الدور المهم لمصر في المنطقة”.

العلاقات الثنائية والتبادل التجاري

وأشار السفير إلى أن العلاقات بين مصر والسلطنة لها جذور أخوية تعود إلى مئات السنين، وتشكل تجارة اللبان أواصر هذه العلاقات المتجذرة، مؤكدًا أنها “تقدم نموذجًا يُحتذى به في العلاقات الثنائية”.

وفي الجانب الاقتصادي، أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ مليار دولار، مؤكدًا السعي لتعزيز هذه الأرقام لتتناسب مع حجم العلاقات الثنائية المتميزة.

واختتم السفير تصريحاته بالإشادة بافتتاح المتحف المصري الكبير، واصفًا إياه بأنه “منجز وفخر للعرب جميعًا”، لافتًا إلى حرص السلطنة على المشاركة في حفل الافتتاح ممثلة في وزير الثقافة العماني.

كما أشار إلى فوز الدكتور خالد العنانى في منظمة اليونسكو، معتبرًا ذلك تأكيدًا لقدرة العرب على تولي المناصب الدولية و”فخرًا لكل عربي”.

