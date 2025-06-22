الأحد 22 يونيو 2025
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أخبار مصر

سلطان عُمان يثمن الجهود المصرية لوقف العنف بالمنطقة

هيثم بن طارق آل
هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان

ثمن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان، الجهود المصرية لوقف العنف بالمنطقة، مؤكدًا حرص بلاده على العمل المشترك في هذا الإطار.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا اليوم الأحد بالسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الرئيس، أهمية العمل على وقف التصعيد الجاري بين إسرائيل وإيران، محذرًا من التبعات الجسيمة لتوسع دائرة الصراع في المنطقة، ومؤكدًا على ضرورة العودة لمائدة التفاوض حقنًا للدماء.

كما أشاد الرئيس بالدور الذي تقوم به سلطنة عُمان للوساطة بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدًا ضرورة استعادة مسار المفاوضات وتعزيزه لتجنيب المنطقة ويلات الحرب، ومن جانبه ثمن جلالة سلطان عُمان الجهود المصرية لوقف العنف بالمنطقة، مؤكدًا حرص بلاده على العمل المشترك في هذا الإطار.
 

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