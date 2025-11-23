أغنية "في كل الأماكن" لـ عمر كمال ومدين تحقق نصف مليون مشاهدة في أسبوعين

18 حجم الخط

حققت أغنية “في كل الأماكن” للمطرب عمر كمال، نصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وذلك منذ طرحها قبل أسبوعين، حيث تشهد الأغنية التعاون الأول بين عمر كمال ومدين، بعد خلافات أغنية “بنت الجيران”، المأخوذ لحنها من أغنية “حاجة مستخبية” للمحلن مدين والمطرب محمد حماقي"

وبالرغم من الجدل الذي أثاره لحن أغنية "بنت الجيران" منذ ثلاث سنوات، تعاون الملحن مدين، مع الفنان عمر كمال، في أول ألبوم له "رهان كسبان"، تأكيدًا على ثقته بموهبته وقدرته على تقديم موسيقى مميزة بعيدًا عن أغاني المهرجانات.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى ثلاث سنوات مضت، وقت إعلان مدين اعتراضه على استخدام لحن "حاجة مستخبية" في "بنت الجيران" دون إذن، مؤكدًا أن الحفاظ على الحقوق الفنية واجب على الجميع، وبعد نشر عمر كمال وحسن شاكوش فيديو رسمي لتوضيح حقيقة الموقف، وتأكيدهما أن الأمر تم دون أي نية سيئة.

