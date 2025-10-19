ملتقى التميز والإبداع العربي يستعد لإطلاق أحدث دوراته لتكريم كبار النجوم والإعلاميين

أعلنت داليا المتبولي، رئيس ملتقى التميز والإبداع العربي، عن انطلاق الدورة الرابعة من الملتقى، والمقرر إقامته يوم 28 نوفمبر المقبل بفندق الماسة بمدينة نصر.

ويسجل الملتقى حضورًا مميزًا كل عام، حيث يجتذب نخبة من نجوم الفن والإعلام والسياسة والطب وكبار الشخصيات العامة، ليصبح مناسبة ينتظرها عشاق الإبداع في العالم العربي بأسره.

وكشفت داليا المتبولي أنّ الدورة الرابعة ستشهد مفاجآت استثنائية وتكريمات فريدة لعدد من الرموز الذين أثروا الساحة العربية بعطائهم في مجالات الفن والسياسة والإعلام والطب والمجتمع، مؤكدة أنّ أسماء المكرّمين لم تُعلن بعد، مما يزيد من حالة الترقّب والإثارة التي تسبق هذا الحدث.

وشهدت الدورة الثالثة من الملتقى، حضور كوكبة من النجوم، من بينهم:إلهام شاهين، درة، مي عمر، هنا الزاهد، نيكول سابا، وفاء عامر، ماجد المصري، هاني رمزي، وائل جسار، حمادة هلال، خالد سليم، حميد الشاعري، أكرم حسني، عاصي الحلاني، مصطفى شعبان، حسن الرداد، أحمد بدير، أحمد زاهر، ليلى زاهر، ملك زاهر، أحمد فهمي، مي كساب، أوكا، شيكو، دياب، محمد ثروت، سهر الصايغ، هبة مجدي، روجينا، مي سليم، ريم البارودي، ميريهان حسين، أروى جودة، دينا فؤاد، بشرى، رانيا محمود ياسين، شيري عادل، محمود الليثي، شريف رمزي، وغيرهم من كبار رموز نجوم الفن والإعلام والرياضة والسياسة.

