الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ملتقى التميز والإبداع العربي يستعد لإطلاق أحدث دوراته لتكريم كبار النجوم والإعلاميين

مي عمر
مي عمر

أعلنت داليا المتبولي، رئيس ملتقى التميز والإبداع العربي، عن انطلاق الدورة الرابعة من الملتقى، والمقرر إقامته يوم 28 نوفمبر المقبل بفندق الماسة بمدينة نصر.

ويسجل الملتقى حضورًا مميزًا كل عام، حيث يجتذب نخبة من نجوم الفن والإعلام والسياسة والطب وكبار الشخصيات العامة، ليصبح مناسبة ينتظرها عشاق الإبداع في العالم العربي بأسره.

 

وكشفت داليا المتبولي أنّ الدورة الرابعة ستشهد مفاجآت استثنائية وتكريمات فريدة لعدد من الرموز الذين أثروا الساحة العربية بعطائهم في مجالات الفن والسياسة والإعلام والطب والمجتمع، مؤكدة أنّ أسماء المكرّمين لم تُعلن بعد، مما يزيد من حالة الترقّب والإثارة التي تسبق هذا الحدث.

 

وشهدت الدورة الثالثة من الملتقى، حضور كوكبة من النجوم، من بينهم:إلهام شاهين، درة، مي عمر، هنا الزاهد، نيكول سابا، وفاء عامر، ماجد المصري، هاني رمزي، وائل جسار، حمادة هلال، خالد سليم، حميد الشاعري، أكرم حسني، عاصي الحلاني، مصطفى شعبان، حسن الرداد، أحمد بدير، أحمد زاهر، ليلى زاهر، ملك زاهر، أحمد فهمي، مي كساب، أوكا، شيكو، دياب، محمد ثروت، سهر الصايغ، هبة مجدي، روجينا، مي سليم، ريم البارودي، ميريهان حسين، أروى جودة، دينا فؤاد، بشرى، رانيا محمود ياسين، شيري عادل، محمود الليثي، شريف رمزي، وغيرهم من كبار رموز نجوم الفن والإعلام والرياضة والسياسة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ملتقى التميز ملتقى التميز والابداع مي عمر

الأكثر قراءة

ليفربول يسقط على ملعبه أمام مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي (صور)

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي ( فيديو)

تنس الطاولة، مشادة بين لاعبي المنتخب في بطولة إفريقيا بتونس (فيديو)

السيسي للمصريين: عمرى ما أخدكم وأدخل بكم في الحيط

تقييم وأرقام محمد صلاح في خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، بلاغة القرآن في نفي الجنون عن النبي محمد

سيراميكا يتصدر قمة الدوري الممتاز مؤقتا بعد الفوز على الجيش بثنائية (فيديو)

وزير التموين يكشف تفاصيل تكلفة رغيف الخبز المدعم بعد رفع أسعار السولار

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، بلاغة القرآن في نفي الجنون عن النبي محمد

الإفتاء توضح كيفية سداد الدين المرهون بالذهب

بالأحاديث، آيات وسور ورد في السنة قراءتها صباحا ومساءً وليلا

المزيد
الجريدة الرسمية