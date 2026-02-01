أوكرانيا: 12 قتيلا بهجوم بمسيرة روسية على حافلة في دنيبروبتروفسك

18 حجم الخط

أعلنت السلطات في أوكرانيا، اليوم الأحد، عن مقتل 12 شخصا بهجوم بمسيرة روسية على حافلة في دنيبروبتروفسك، وفقا لما نقلته وكالات إخبارية.

وفي المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد: قواتنا سيطرت على قريتين في منطقتي خاركيف ودونيتسك، وذلك وفقا ل «الشرق - بلومبرج» عبر منصتها علي موقع اكس.

إسقاط 21 مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن دفاعاتها الجوية أسقطت 21 مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية، وفق وكالة "تاس".

وقالت الوزارة في بيان: جرى إطلاق النار على معظم الطائرات بدون طيار فوق منطقة بيلجورود المواقعة جنوب غربي روسيا.

وأضافت: "خلال الليلة الماضية، اعترضت قوات الدفاع الجوي ودمرت 21 طائرة أوكرانية ثابتة الجناحين بدون طيار، منها 14 فوق منطقة بيلجورود، وخمس فوق منطقة فورونيج، وواحدة فوق منطقتي أستراخان وكالوجا".

والسبت، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن كييف تنتظر معلومات من الولايات المتحدة بشأن المحادثات القادمة مع روسيا.

انقطاعات واسعة للكهرباء

بدوره، أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أنه أجرى محادثات "بناءة" في فلوريدا مع المبعوث الروسي كيريل دميترييف، في إطار الوساطة الأمريكية الرامية إلى وضع حد للحرب في أوكرانيا التي شهدت انقطاعات واسعة للكهرباء.

مفاوضات أبوظبي بين روسيا وأوكرانيا

إلى ذلك، من المتوقع أن تستضيف أبوظبي، اليوم الأحد، الجولة ثانية من المحادثات بين مفاوضين أوكرانيين وروس وأمريكيين في أبوظبي لمناقشة خطة مدعومة من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة أربع سنوات.

واستضافت أبو ظبي الجولة الأولى من المشاورات الأمنية الثلاثية بين ممثلين عن روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة يوم 23 يناير 2026، تلتها جولة ثانية في 24 يناير. وناقشت الأطراف في جلسات مغلقة القضايا العالقة في خطة السلام الأمريكية.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف في 28 يناير عن خطة لمواصلة هذه المفاوضات في أبوظبي في الأول من فبراير، ووفقا لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، سيكون الاجتماع ثنائيا في الأساس، لكن الولايات المتحدة قد تنضم إلى المشاركين.

خطة واشنطن للحرب الروسية الأوكرانية

وكان ويتكوف وكوشنر قد التقيا بوتين في الكرملين في مطلع ديسمبر 2025، وناقش الطرفان جوهر الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا، إلا أنهما لم يتمكنا من التوصل إلى صيغة توافقية.

وبحسب تصريحات الرئيس الروسي، قامت واشنطن بتقسيم النقاط الـ27 للخطة الأصلية إلى أربع حزم، واقترحت بحثها بشكل منفصل.

تأكيد سيادة أوكرانيا

وتشمل الخطة تأكيد سيادة أوكرانيا، وإبرام اتفاقية عدم اعتداء بين روسيا وأوكرانيا وأوروبا، و"غزو" روسيا للدول المجاورة، وألا يتوسع حلف "الناتو" أكثر، وحصول أوكرانيا على ضمانات أمنية موثوقة، وأن يقتصر حجم القوات المسلحة الأوكرانية على 600 ألف فرد، وأن توافق أوكرانيا على أن يؤكد دستورها عدم انضمامها إلى حلف "الناتو"، ويوافق الحلف الأطلسي على تضمين بند في نظامه الأساسي يقضي بعدم قبول انضمام أوكرانيا مستقبلا.

كما تضم الخطة أيضا، موافقة الناتو على عدم تمركز قوات تابعة له في أوكرانيا، فضلا عن نشر طائرات مقاتلة أوروبية في بولندا.

