مانشستر يونايتد يفوز على فولهام 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، واصل فريق مانشستر يونايتد نتائجه المميزة في الدوري الإنجليزي بعد الفوز على فولهام بنتيجة 3-2، في مباراة مثيرة جمعتهما على ملعب اولد ترافورد في الجولة الـ 24.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد وفولهام

افتتح كاسيميرو التسجيل لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 20، قبل أن يضاعف كونيا النتيجة للشياطين الحمر في الدقيقة 56.

ورد فولهام بهدفين عن طريق راؤول خيمينيز من ركلة جزاء في الدقيقة 85 وكيفين في الدقيقة الأولى من الوقت بدلًا من الضائع للمباراة.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلًا من الضائع سجل مانشستر يونايتد الهدف الثالث عن طريق بنيامين سيسكو.

GOAL!@ManUtd didn't need the penalty after all! Bruno Fernandes floats the ball into the box and Casemiro leaps to head it home 👹#beINPL #MUNFUL #MUFC pic.twitter.com/LeafMD6TuR — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 1, 2026

تشكيل مانشستر يونايتد أمام فولهام

حراسة المرمى: سيني ليمينز

الدفاع: لوك شاو، هاري ماجواير، ليساندرو مارتينيز، ديوجو دالوت.

الوسط: كوبي مانيو، كاسيميرو، أماد ديالو، برونو فيرنانديز.

الهجوم: بريان مبويمو، كونيا.

تشكيل فولهام ضد مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: لينو.

الدفاع: كاستاني - يواكيم أندرسن - كوينكا - أنتوني روبنسون.

الوسط: بيرج - أيوبي - هاري ويلسون.

الهجوم: سميث رو - شيكويزي - راؤول خيمينيز.

ترتيب مانشستر يونايتد وفولهام

بهذه النتيجة يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة، فيما يحتل فولهام المركز الـ 9 برصيد 36 نقطة.

ويتصدر أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة.

وكانت مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي انطلقت أمس السبت وأسفرت النتائج عن التالي:

ليدز ضد أرسنال (0-4)

وولفرهامبتون ضد بورنموث (0-2)

برايتون ضد إيفرتون (1-1)

تشيلسي ضد وست هام (3-2)

ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد (4-1)

