الأحد 01 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مانشستر يونايتد يفوز على فولهام 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد أمام فولهام
18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، واصل فريق مانشستر يونايتد نتائجه المميزة في الدوري الإنجليزي بعد الفوز على فولهام بنتيجة 3-2، في مباراة مثيرة جمعتهما على ملعب اولد ترافورد في الجولة الـ 24.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد وفولهام 

افتتح كاسيميرو التسجيل لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 20، قبل أن يضاعف كونيا النتيجة للشياطين الحمر في الدقيقة 56.

ورد فولهام بهدفين عن طريق راؤول خيمينيز من ركلة جزاء في الدقيقة 85 وكيفين في الدقيقة الأولى من الوقت بدلًا من الضائع للمباراة.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلًا من الضائع سجل مانشستر يونايتد الهدف الثالث عن طريق بنيامين سيسكو.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام فولهام 

حراسة المرمى: سيني ليمينز

الدفاع: لوك شاو، هاري ماجواير، ليساندرو مارتينيز، ديوجو دالوت.

الوسط: كوبي مانيو، كاسيميرو، أماد ديالو، برونو فيرنانديز.

الهجوم: بريان مبويمو، كونيا.

قد تكون صورة ‏‏‏كرة قدم‏، و‏كرة قدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎0- XX hapdragon rapdragon 信 科 " SBOTOR 0 FIES Snapdrag 2 Snapdragon 25 ١١ 25‎‏'‏‏

تشكيل فولهام ضد مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: لينو.

الدفاع: كاستاني - يواكيم أندرسن - كوينكا - أنتوني روبنسون.

الوسط: بيرج - أيوبي - هاري ويلسون.

الهجوم: سميث رو - شيكويزي - راؤول خيمينيز.

ترتيب مانشستر يونايتد وفولهام 

بهذه النتيجة يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة، فيما يحتل فولهام المركز الـ 9 برصيد 36 نقطة.

 

ويتصدر أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة.

 

وكانت مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي انطلقت أمس السبت وأسفرت النتائج عن التالي:

ليدز ضد أرسنال (0-4)

وولفرهامبتون ضد بورنموث (0-2)

برايتون ضد إيفرتون (1-1) 

تشيلسي ضد وست هام (3-2)

ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد (4-1) 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر يونايتد فولهام مباراة مانشستر يونايتد وفولهام أهداف مباراة مانشستر يونايتد وفولهام الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

الدوري الإسباني، ريال مدريد يفوز على رايو فاليكانو 2-1 في الوقت القاتل

كايزر تشيفز يفوز على زيسكو ويقتنص وصافة المجموعة من الزمالك مؤقتًا

أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يعلن رسميا التعاقد مع الأنجولي كامويش، منتخب اليد يتوج بأمم أفريقيا وغياب عواد وعودة السعيد لقائمة الزمالك أمام المصري

مجموعة الأهلي، الجيش الملكي يفوز على شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

الدوري الإنجليزي، ليفربول يتقدم على نيوكاسل 2-1 في شوط أول مثير

إيكتيكي يسجل هدفين لـ ليفربول بشباك نيوكاسل في دقيقتين

أنتوني جوردون يسجل هدف نيوكاسل الأول في شباك ليفربول

نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل بعد مرور 30 دقيقة

الأكثر قراءة

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يتقدم على نهضة بركان 1-0 بعد مرور 30 دقيقة

هدوء حذر في أسعار الذهب، عيار 21 يسجل هذا الرقم

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في بني سويف

الحكومة تكشف تفاصيل تشريع لحماية الأطفال من الانترنت، وفوزي يستشهد بـ "كريستيانو"

تفاصيل المباحثات المصرية الأردنية بالقاهرة

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

تعرف على أسعار حديد التسليح خلال شهر فبراير

مانشستر يونايتد يفوز على فولهام 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

هدوء حذر في أسعار الذهب، عيار 21 يسجل هذا الرقم

انخفاض الردة وارتفاع الصويا والذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

متر الرخام يسجل 628 جنيها، أسعار مواد التشطيب اليوم الأحد 1-2-2026

سعر طن الأرز بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مسلسلات الـ 30 حلقة في دراما رمضان 2026 (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما فضائل ليلة النصف من شعبان؟ مفتي الجمهورية يجيب

هل يجوز إخراج كفارة عن مريضة لا تستطيع صيام رمضان؟ أمين الفتوى يوضح

الإفتاء تحسم الجدل بشأن تأجير الذهب للزينة في الأفراح

المزيد
الجريدة الرسمية