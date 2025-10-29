الأربعاء 29 أكتوبر 2025
مدين يطرح أولى أغانيه "بعد فراقك" (فيديو)

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية "بعد فراقك" للمطرب والملحن مدين، والتي يطل من خلالها على جمهوره بصوته بعد غياب طويل.

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع توما، وتم طرحها عبر قناة روتانا الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية مثل أنغامي، Apple Music، وYango Play، حيث لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور فور صدورها.

 

حمل الكليب توقيع المخرجة منال الجندي، التي قدّمت رؤية بصرية راقية ومعبّرة عكست الحالة العاطفية للأغنية بصدق وبساطة، وجاء التنفيذ باحترافية عالية تحت إشراف المنتج المنفذ أحمد عوض الجندي

 

 

من جانب آخر، قال الملحن مدين إن تسريب أغنيتين جديدتين بصوت الفنان محمد فؤاد من ألحانه يمثل ضربة قاسية للحقوق الفنية والمادية لصنّاع الموسيقى، مشيرًا إلى أن ما تم تداوله عبر الإنترنت جاء بجودة ضعيفة لا تعبّر عن المستوى الحقيقي للأعمال.

 

وأوضح مدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة القاهرة والناس، أن الأغنيتين كانتا جزءًا من ألبوم ضخم الإنتاج يضم مجموعة من أبرز صنّاع الموسيقى في مصر، لافتًا إلى أن التسريب أفقد الأغاني بريقها المنتظر قبل الطرح الرسمي.

الجريدة الرسمية