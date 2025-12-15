"رجال أعمال إسكندرية": تقديم تمويلات صغيرة بقيمة 12.8 مليار جنيه خلال 2025

18 حجم الخط

قال محمد هنو، رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إن الجمعية تمكنت من إصدار حوالي 797 ألف قرض خلال العام الجاري بقيمة 12.8 مليار جنيه، فيما يبلغ إجمالي المستمرين في محفظة الجمعية نحو 714 ألف مستفيد.

حجم التمويلات الصغيرة ومتناهية الصغر

وأوضح هنو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية، اليوم الاثنين، أن الجمعية أصدرت منذ ١٩٩٠ عدد ٧ ملايين تمويل لعدد ٣ ملايين مستفيد بقيمة إجمالية تصل إلى 65 مليار جنيه، مشيرا إلى أن القروض لا تتوقف على الإصدار فقط، بل تشمل أيضا متابعة السداد والتقليل من حالات التعثر، لافتًا إلى أن مستهدفات العام المالى الحالى هو إصدار تمويلات بقيمة 15 مليار جنيه لعدد 841 ألف مستفيد ضمن برنامج 2025–2026.

دعم الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة

وتحدث هنو عن البرامج التدريبية التي أطلقتها الجمعية لدعم الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة، مشيرا إلى ثلاثة برامج رئيسية هي برنامج المنح والمشروعات الصغيرة، ويهدف إلى توفير منح مالية لبدء المشاريع وتقديم الدعم الفني لإنجاحها، وبرنامج "خطوة بخطوة" للشباب، مخصص لمن تتراوح أعمارهم بين 18 سنة فأكثر، ويشمل تدريبا عمليا أسبوعيا على إدارة المشاريع وتطويرها، وبرنامج الكبار مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، يركز على تطوير المهارات العملية والتدريب المهني للكبار في المجتمع.

وتابع أن هناك تحولا رقميا كاملا في إدارة القروض، موضحًا أن جميع العمليات أصبحت مؤتمتة 100% عبر تطبيق مخصص على الهواتف المحمولة، يتيح للمسؤولين متابعة التمويل وإصدار الموافقات الرقمية والمدفوعات غير النقدية.

وأكد أن الجمعية حريصة على تحقيق عدة أهداف من شأنها مساعدة الدولة في تحسين القدرة التنافسية الاقتصادية لمصر، عبر تحسين مناخ الأعمال ودعم التنمية الاقتصادية، وزيادة فرص الاستثمار والتبادل التجاري، فضلا عن المشاركة بقوة في تحقيق التنمية المجتمعية عبر رفع كفاءة الموارد البشرية، وتبني مبادرات التحول الأخضر، والتدخلات والمبادرات المجتمعية لخدمة وتطوير المجتمع.

ونوه هنو بأن الجمعية تحرص أيضا على قياس إصلاح مناخ الأعمال في مصر، وإصدار أوراق العمل والتقارير الاقتصادية لدعم استراتيجية صنع القرار، والتعاون مع الحكومة في تطوير أجندة الإصلاح، ورفع الوعي العام بضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية الإصلاح، ودراسة القوانين والتشريعات الحاكمة لمجتمع الأعمال والاقتصاد المصري، موضحا أن الجمعية أطلقت ١٥ بعثة داخلية وخارجية، فضلًا عن عقد ما يقارب من ٥٠ اجتماعا مع جهات دبلوماسية، إلى جانب الجهات المانحة.

