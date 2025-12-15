الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

"رجال أعمال إسكندرية": تقديم تمويلات صغيرة بقيمة 12.8 مليار جنيه خلال 2025

رجال أعمال إسكندرية
رجال أعمال إسكندرية
18 حجم الخط

قال محمد هنو، رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إن الجمعية تمكنت من إصدار حوالي 797 ألف قرض خلال العام الجاري بقيمة 12.8 مليار جنيه، فيما يبلغ إجمالي المستمرين في محفظة الجمعية نحو 714 ألف مستفيد.

حجم التمويلات الصغيرة ومتناهية الصغر

وأوضح هنو خلال المؤتمر الصحفي  الذي عقدته الجمعية، اليوم الاثنين، أن الجمعية أصدرت منذ ١٩٩٠ عدد ٧ ملايين تمويل لعدد ٣ ملايين مستفيد بقيمة إجمالية تصل إلى 65 مليار جنيه، مشيرا إلى أن القروض لا تتوقف على الإصدار فقط، بل تشمل أيضا متابعة السداد والتقليل من حالات التعثر، لافتًا إلى أن مستهدفات العام المالى الحالى هو إصدار تمويلات بقيمة 15 مليار جنيه  لعدد 841 ألف مستفيد ضمن برنامج 2025–2026.

دعم الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة

وتحدث هنو عن البرامج التدريبية التي أطلقتها الجمعية لدعم الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة، مشيرا إلى ثلاثة برامج رئيسية هي برنامج المنح والمشروعات الصغيرة، ويهدف إلى توفير منح مالية لبدء المشاريع وتقديم الدعم الفني لإنجاحها، وبرنامج "خطوة بخطوة" للشباب، مخصص لمن تتراوح أعمارهم بين 18 سنة فأكثر، ويشمل تدريبا عمليا أسبوعيا على إدارة المشاريع وتطويرها، وبرنامج الكبار مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، يركز على تطوير المهارات العملية والتدريب المهني للكبار في المجتمع.

وتابع أن هناك تحولا رقميا كاملا في إدارة القروض، موضحًا أن جميع العمليات أصبحت مؤتمتة 100% عبر تطبيق مخصص على الهواتف المحمولة، يتيح للمسؤولين متابعة التمويل وإصدار الموافقات الرقمية والمدفوعات غير النقدية.

وأكد أن الجمعية حريصة على تحقيق عدة أهداف من شأنها مساعدة الدولة في تحسين القدرة التنافسية الاقتصادية لمصر، عبر تحسين مناخ الأعمال ودعم التنمية الاقتصادية، وزيادة فرص الاستثمار والتبادل التجاري، فضلا عن المشاركة بقوة في تحقيق التنمية المجتمعية عبر رفع كفاءة الموارد البشرية، وتبني مبادرات التحول الأخضر، والتدخلات والمبادرات المجتمعية لخدمة وتطوير المجتمع. 

جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية: نستهدف تنمية الاقتصاد وتعزيز الشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص

الوكيل يدعو رجال الأعمال القطريين للتحالف مع مصر لإعمار بعض الدول العربية

ونوه هنو بأن الجمعية تحرص أيضا على قياس إصلاح مناخ الأعمال في مصر، وإصدار أوراق العمل والتقارير الاقتصادية لدعم استراتيجية صنع القرار، والتعاون مع الحكومة في تطوير أجندة الإصلاح، ورفع الوعي العام بضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية الإصلاح، ودراسة القوانين والتشريعات الحاكمة لمجتمع الأعمال والاقتصاد المصري، موضحا أن الجمعية أطلقت ١٥ بعثة داخلية وخارجية، فضلًا عن عقد ما يقارب من ٥٠ اجتماعا مع جهات دبلوماسية، إلى جانب الجهات المانحة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جمعية رجال ‏أعمال إسكندرية الاقتصاد المصري المشاريع الصغيرة التدريب المهني للكبار مبادرات التحول الأخضر القطاع الخاص التنمية المجتمعية

مواد متعلقة

الوكيل يدعو رجال الأعمال القطريين للتحالف مع مصر لإعمار بعض الدول العربية

رئيس الوزراء يناقش عددا من الفرص الاستثمارية بمنطقة المثلث الذهبي مع القطاع الخاص

رئيس غرفة الجيزة: إصلاحات الإفراج الجمركي وقانون الاستثمار أحدثا نقلة نوعية في تنافسية مناخ الأعمال

رجال أعمال إسكندرية: نطالب بحل سريع للملفات القديمة لتخفيف أعباء الممولين

الأكثر قراءة

تشكيل مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب

تشكيل المغرب المتوقع ضد الإمارات في نصف نهائي كأس العرب

عباقرة ولكن مجهولون.. الإمام كمال الدين الدميري رائد علم الحيوان

التحقيق مع حارس أمن بتهمة التحرش بأطفال داخل مدرسة دولية بالمقطم

وزير التعليم: تطوير شامل للمناهج من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي

الأهلي يقترب من إعلان التجديد لديانج لمدة ثلاثة مواسم

"سور الأزبكية" يرفع استغاثة للرئيس لإنقاذ مشاركته بمعرض الكتاب 2025

تفسير حلم الحج في المنام وعلاقته بالشفاء من المرض وزوال الهموم

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 15-12-2025

126.15 جنيها، سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين 15-12-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحج في المنام وعلاقته بالشفاء من المرض وزوال الهموم

الإفتاء تؤكد وجوب الوجود لله بالدليل من القرآن الكريم

عباقرة ولكن مجهولون.. الإمام كمال الدين الدميري رائد علم الحيوان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads