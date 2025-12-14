الوكيل يدعو رجال الأعمال القطريين للتحالف مع مصر لإعمار بعض الدول العربية

18 حجم الخط

انطلقت منذ قليل، فعاليات منتدى الأعمال المصرى القطرى، بمشاركة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

يعقد المنتدى بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشئون التجارة الخارجية القطرى، ومحمد بن احمد الكوارى، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر.

وخلال كلمته، رحب أحمد الوكيل بالحضور والمشاركين في فعاليات المنتدى قائلًا: “يشرفنى أن اخاطب هذا الجمع المتميز من قيادات الحكومتين، والغرف التجارية، والمال والأعمال من دولتينا الشقيقتين، وان انقل لكم جميعا تحيات أكثر من 6 مليون منتسب للغرف التجارية المصرية”.

وأضاف: “لقد جئتم الى وطنكم الثاني، مصر، بوفد برئاسة وزير الدولة لشئون التجارة الخارجية، وقيادات الحكومة وكبرى الشركات من منتسبي غرفة قطر، شريكنا الأصيل لعقود طويلة، سواء على المستوى الثنائى، او الإقليمي حيث نتشارك في نيابة رئاسة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، وعضوية مجالس إدارات اتحاد الغرف العربية، والاتحاد العالمى للغرف، وعشرات الغرف العربية المشتركة في كافة ربوع العالم، حيث تتعد اللقاءات ويتنامى التعاون، مثل المشاركة الكبيرة لغرفة قطر في المؤتمر المصري الخليجي في الشهر الماضي بالقاهرة، واجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية في الأسبوع المقبل بالقاهرة، ثم مجلس إدارة الغرفة الإسلامية الأسبوع القادم بالمملكة العربية السعودية”.

رفع تصنيف مصر عدة مرات

واستطرد قائلا: لقد جئتم في وقت تشهد فيه مصر نهضة اقتصادية أشادت بها كافة المؤسسات الدولية، حيث تم رفع تصنيف مصر عدة مرات، وتنامى معدل نمو اقتصادها الى 5,2%، وتجاوز احتياطي البنك المركزى 50 مليار دولار لأول مرة.

تنامي الاستثمارات القطرية في مصر

واستكمل حديثه، وجئتم في وقت تنامت به الاستثمارات القطرية بحزمة من دولة قطر قدرها 7,5 مليار دولار متضمنة 4 مليار لمدينة علم الروم السياحية، بخلاف أكثر من مليار دولار استثمارات وإستحوازات من القطاع الخاص، لتنضم الى أكثر من 5,4 مليار دولار من الاستثمارات القطرية القائمة.

وأوضح أن تلك الاستثمارات القائمة والمستحدثة والتي تتضمن عشرات القطاعات من البنوك والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة والنفط والزراعة والامن الغذائي والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن تلك الاستثمارات المدعومة باتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات، وتجنب الازدواج الضريبي، والتي ستتنامى مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجارى التفاوض على ابرامها.

تنامى صادرات الشركات القطرية العاملة بمصر الى مناطق التجارة الحرة

وقال: كما جئتم في وقت تضاعفت به تجارتنا البينة خمس مرات خلال الأعوام الخمس الماضية، مع تنامى صادرات الشركات القطرية العاملة بمصر الى مناطق التجارة الحرة التي تتجاوز 3 مليار مستهلك في الاتحاد الأوروبي والإفتا، والوطن العربى، والميركوزور، والقارة الافريقية بالكامل، وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

ونوه الوكيل إلى أن كل هذا هو نقطة صغيرة في بحر الفرص المتاحة، مقدمًا الدعوة للاشقاء من منتسبى غرفة قطر، ليتحالفوا مع نظرائها المصريين في:

1_ السعي لتكامل الموارد، وبالأخص في مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها المشترك، وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، والإستفادة من دروس جائحة كورونا وتعطل سلاسل الإمداد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

2_ التشارك فى "الإعمار" ونقل تجربة مصر فى الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ ومياه وصرف صحى، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس بموانئه المحورية واستصلاح مليون ونصف فدان، ومزارع سمكية عملاقة وغيرها، وذلك في مصر وافريقيا، وكذا لإعادة اعمار الدول العربية الشقيقة مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان وبالطبع غزة.

3_ "التعاون الثلاثى" من خلال تكامل مراكزنا اللوجيستية والصناعية، بخبرات ومستلزمات إنتاج مشتركة، لنصنع سويا وننمى صادراتنا المشتركة الى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المتاحة لمصر.

وأضاف: “هذا ما يجب ان نسعى اليه جميعا أمس، واليوم قبل الغد فنحن نبغى شراكة حقيقية تنمى شعبينا ودولتينا وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبنائنا سويا. فنحن نسعى لتكامل مميزاتنا النسبية، والاستفادة من الدعم الكامل من حكوماتنا، والعلاقات الأخوية المتميزة للرئيس عبد الفتاح السيسى والأمير الشيخ تميم بن حمد بن خليفة أل ثانى”.

وأكد أن الإرادة السياسية، بلا شك متماشية مع الإرادة الشعبية، لذا يجب علينا ان نعمل بأسرع ما يمكن، على توفير حرية انتقال رجال الأعمال، ورؤوس الأموال والسلع والخدمات، ومنح الأفضلية للشركات القطرية والمصرية فى كافة المجالات واستغلال العديد من التيسيرات والإصلاحات التشريعية والاجرائية مثل الرخصة الذهبية والإعفاءات الضريبية وغيرها.

وشدد على أنه لابد من تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء فورا فى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين، وإستغلال مميزاتنا النسبية، وموقعنا المتميز، للتصدير المشترك لمناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر.

