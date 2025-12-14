إحالة خليجي متهم بقتل خمسيني داخل شقة سكنية في المنصورة للمحاكمة الجنائية

18 حجم الخط

أحالت النيابة العامة بمحافظة الدقهلية، خليجيا متهما بقتل خمسيني صديقه المصري داخل شقة سكنية بأحد العقارات بشارع الجيش بمدينة المنصورة، إلى محكمة الجنايات، وذلك بعد انتهاء التحقيقات في الواقعة وإجراء المعاينة التصويرية.

إحالة محاكمة خليجي قتل مصري للمحاكمة الجنائية بالمنصورة

وكانت تحقيقات النيابة العامة بثاني المنصورة كشفت في واقعة مقتل مصري علي يد خليجي داخل شقة سكنية بالدقهلية عن أن بداية العلاقة بينهما عن طريق النساء الساقطات وتعاطي المخدرات.

المصري ضحية القتل مطلق ويعيش بمفرده

وتوصلت التحقيقات إلى أن المصري ضحية القتل مطلق ويعيش بمفرده، وفي يوم ارتكاب الجريمة كانا يسهران معا بالشقة السكنية للمصري.

نشب خلاف بينهما وقام المصري بطرد الخليجي فسدد له طعنة أمام الأسانسير وسحبه للشقة السكنية وأنهي حياته وقطع عضوه الذكري.

وتمكن رجال مباحث ثان المنصورة من ضبط المتهم، كما تم ضبط مواد مخدرة في الشقة محل ارتكاب الجريمة.

الخليجي أجرى المعاينة التصويرية الجريمة

وأجرى الشاب الخليجي رامى ب- 32 سنة” الذي يحمل جنسية إحدى الدول الخليجية، المعاينة التصويرية في جريمة قتل مسنا في نهاية العقد الخامس من عمره ذبحا ونزع العضو الذكري داخل شقة سكنية بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

وكانت قررت نيابة ثان المنصورة في محافظة الدقهلية، خضوع الخليجي المتهم بقتل مسن في شقة بالمنصورة لإجراء تحليل مخدرات وعرضه على الطب الشرعي.

جاء ذلك خلال تحقيقات النيابة العامة بقسم ثان المنصورة التحقيق مع شاب ثلاثيني يحمل جنسية إحدى الدول الخليجية متهم بقتل خمسيني داخل شقة سكنية بالدور الثالث في عقار بمدينة المنصورة ذبحا ونزع عضوه الذكري.

معاينة النيابة العامة والأدلة الجنائية لمسرح الجريمة

وكان انتقل فريق من النيابة العامة والأدلة الجنائية لمعاينة موقع ارتكاب جريمة مقتل شخص ذبحا، وقطع عضو حساس من جسده على يد خليجي داخل شقة سكنية بمدينة المنصورة بالدقهلية.

القبض على شخص يحمل جنسية دولة خليجية في جريمة قتل بالمنصورة

وكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية نجحت في إلقاء القبض على “رامى ب- 32 سنة” يحمل جنسية إحدى الدول الخليجية، لقتله مسنا في نهاية العقد الخامس من عمره داخل شقة سكنية بمدينة المنصورة.

