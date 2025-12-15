تجديد حبس عاطل متهم بقتل والدته في مدينة نصر

18 حجم الخط

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاطل لاتهامه بقتل والدته طعنا بالسكين داخل كافيه شهير بـ مدينة نصر، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشفت مناظرة النيابة العامة لجثة المجني عليها أنها تعود لأنثى في العقد السادس من عمرها، ترتدي جميع ملابسها، ولقيت مصرعها نتيجة إصابتها بجرح طعني نافذ بمنطقة الصدر أحدث قطعا غائرا بالقلب وجروحا متفرقة بالكفين والوجه.

وقال المتهم في اعترافاته أمام النيابة العامة إنه أقدم على ذلك بسبب خلافات بينه وبين المجني عليها ورفضها إعطاءه أموالا، حيث استشاط غضبا عندما تكرر رفضها لطلبه فأخرج سلاحا أبيض من جيبه ثم طعنها به في صدرها وتركها وفر هاربا.

مقتل سيدة داخل كافيه شهير بمدينة نصر

تلقى اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر يفيد بتلقيه بلاغ من الأهالي بمقتل سيدة داخل كافيه شهير بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة مصابة بطعنة نافذة بالصدر داخل كافيه شهير بمدينة نصر، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة داخل الكافيه وخارجة لتحديد هوية مرتكبى الجريمة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليها، والذي أنهى حياتها بطعنة نافذة بمنطقة الصدر باستخدام سلاح أبيض.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان قسم شرطة مدينة نصر للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.