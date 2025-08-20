الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إطلاق النسخة المطورة من بوابة الوظائف الحكومية بداية العام المقبل

بوابة الوظائف الحكومية
بوابة الوظائف الحكومية
ads

أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إطلاق النسخة المطورة من بوابة الوظائف الحكومية مع بداية العام المقبل، والتي ستتضمن تيسيرات كبيرة على المواطنين وتبسيطًا لإجراءات التقديم.

بوابة الوظائف الحكومية

وأضاف أنه تم الاتفاق مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على إنشاء مركز جديد للتقييم بمقر مديرية التنظيم والإدارة المنتقلة إلى المجمع الحكومي المتكامل بالمحافظة، والذي يعد نموذجًا مصغرًا للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة العام المقبل بوابة الوظائف الحكومية

مواد متعلقة

وظائف وزارة الإسكان، الإعلان عن وظائف سائقين ومحامين ومهندسين بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.. موعد وخطوات التقديم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

تفاصيل مسابقة مصلحة الجمارك.. تعرف على خطوات التقديم وأسباب رفض الأوراق بموقع بوابة الوظائف الحكومية.. وهذه المؤهلات مطلوبة للتسجيل 

الأكثر قراءة

قرار حاسم بحل أزمة نادي الزمالك ووزارة الإسكان، اعرف التفاصيل

تنسيق الجامعات 2025، رابط نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

ريمونتادا صادمة أمام الجنيه، ارتفاع كبير لسعر الدولار بالبنوك المصرية

يظهر ضعف البرلمان، رسالة قوية لـ توفيق عكاشة على تعديل ساعات العمل من 5 فجرًا لـ 12 ظهرًا

تصنيف أندية العالم، الأهلي يتربع على عرش أفريقيا والزمالك في مركز صادم

كارثة على الطريق، سائق نقل جماعي يتعاطى المخدرات أثناء قيادته والركاب يستغيثون بالشرطة (فيديو)

صدمة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في عقار الزقازيق المنهار

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الأربعاء 20-8-2025 في بورصة الدواجن

عيار 21 يسجل 4530 جنيها، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار بالبنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-8-2025

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا دخل سيدنا موسى القرية على حين غفلة من أهلها؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

لمن تكون حضانة الطفل المكفول بعد طلاق الزوجين؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم المتسول في المنام وعلاقته بالمشاكل وضيق الحال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads