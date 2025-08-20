إطلاق النسخة المطورة من بوابة الوظائف الحكومية بداية العام المقبل

أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إطلاق النسخة المطورة من بوابة الوظائف الحكومية مع بداية العام المقبل، والتي ستتضمن تيسيرات كبيرة على المواطنين وتبسيطًا لإجراءات التقديم.

بوابة الوظائف الحكومية

وأضاف أنه تم الاتفاق مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على إنشاء مركز جديد للتقييم بمقر مديرية التنظيم والإدارة المنتقلة إلى المجمع الحكومي المتكامل بالمحافظة، والذي يعد نموذجًا مصغرًا للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

