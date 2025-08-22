وظائف وزارة الإسكان الجديدة 2025، مطلوب سائقون ومحامون ومهندسون.. موعد وخطوات التقديم بموقع بوابة الوظائف الحكومية.. ونصائح للمتقدمين لعدم رفض الأوراق

بدأ موقع بوابة الوظائف الحكومية في تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بوظائف وزارة الإسكان الجديدة 2025 والتي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومن المقرر أن يتم إغلاق باب التقديم يوم 2 سبتمبر المقبل.

ومن خلال السطور التالية نكشف تفاصيل وظائف وزارة الإسكان المطلوبة والشروط والأوراق المطلوبة وخطوات التقديم.

وظائف وزارة الإسكان الجديدة 2025

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، أعلن عن حاجة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعيين 24 في وظيفة مهندس تنفيذ ومهندس مشروعات ثالث، و(4) في وظيفة أخصائي حاسبات َآلية ثالث، و(18) في وظيفة محاسب ومفتش مالي جمعيات ثالث، و(10) في وظيفة مفتش إداري جمعيات ثالث، و(12) في وظيفة محام ثالث، و(7) في وظيفة أخصائي شئون عقارية ثالث.

كما أعلن الجهاز عن حاجة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعيين (5) في وظيفة فني تنفيذ رابع و(6) في وظيفة سائق سادس، وذلك على بوابة الوظائف الحكومية طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

خطوات التقديم لتلك الوظائف عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية

ولمعرفة خطوات التقديم لتلك الوظائف عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية للتقدم للوظيفة يجب اتباع الخطوات التالية:

1_ التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية

2_ يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع، ليقوم المتقدم بالضغط على الوظيفة المراد الالتحاق بها.

3 - وفي حالة الوظائف التي لا يكون التقديم فيها بالبريد أو باليد، ستجد أسفل الصفحة «تقديم الطلب» قم بالضغط عليها، واستيفاء البيانات المطلوبة.

4- وبعد الانتهاء من عملية التسجيل على البوابة، وانتهاء فترة التقديمات على الوظيفة المختارة، تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها، ووظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

نصائح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للمتقدمين

ووضع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدة نصائح وتعليمات تضمنت ما يلي:

يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)، علمًا بأنه يكون الإيصال واردا به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وكذا رقم حساب الجهاز، وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم).



- أن يكون المتقدم حاصلا فقط على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط سيتم رفض طلب المتقدم حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى أو أقل من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.

موعد فتح باب التقديم لوظائف الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

وتم فتح باب التقديم في المسابقة ويستمر التقديم حتى 2 سبتمبر 2025 على موقع بوابة الوظائف الحكومية .

الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

وعن الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان فإنها تضمنت ما يلي:

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 39 عاما.

الصورة الشخصية.

بطاقة الرقم القومي.

المؤهل الدراسي.

الموقف من الخدمة العسكرية.

إيصال الإيداع البنكي.

رخصة قيادية مهنية سارية (درجة أولى أو درجة ثانية).

بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

