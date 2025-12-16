أستاذ عبريات يكشف الهدف الإسرائيلي من اعتداءات المستوطنين على أملاك الفلسطينيين بالضفة الغربية

18 حجم الخط

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية والمتخصص بملف الصراع العربي الإسرائيلي: إن ما نراه في الضفة الغربية من اقتحامات واعتقالات إسرائيلية متواصلة، إلى جانب اعتداءات من قبل المستوطنين الإسرائيليين على أملاك الفلسطينيين بمساعدة حكومة نتنياهو التي تقدم الإمدادات للمستوطنيين بالحماية لهم وفي نفس الوقت تمد وزراء نتنياهو بمظلة سياسية وأيضًا عتاد متمثل في سيارات للتنقل وإفساد المزارع الفلسطينية والأراضي الخصبة.

الهدف الإسرائيلي واضح وهو دفع الفلسطينيين للهجرة وترك مزارعهم

وأكد في تصريح لفيتو أن الهدف الإسرائيلي واضح وهو دفع الفلسطينيين للهجرة وترك مزارعهم وهذا كله يحدث وسط غفلة من العالم الذي لا ينظر إلى هذه الممارسات اليومية التي تشمل حرق المنازل والمزارع والمواشي والحيوانات ىبهدف تجميع الفلسطنيين في مراكز محيطة بالمدن الرئيسية فقط والاستيلاء على كل الاراضى المتبقية باجبار الفلسطنيين على الرحيل من اراضيهم او التجمع في مراكز حول المدن الرئيسية.





ما يحدث تطور جيني لحركة كأخ المتطرفة

وواصل حديثة قائلًا هذا الامر تطور جيني سيئ وخطير لحركة كأخ المحظورة وفق القانون الإسرائيلي وهي التى كانت تهدف إلى الترحيل الجماعي للفلسطينيين وتم حظرها بعد مذبحة الخليل والان يتم اعادة الفكرة من خلال الإرهاب والعنف وبالتالي هذه الجرائم ترتكب كتطور لما يسمى فتيان التلال هذا المقترح الكاذب تم إنشائه فى عهد شارون وتم عمل بؤر استيطانية مسلحة غير حكومية وغير حاصلة على موافقة الحكومة.





فتاوى صهيونية لقتل الاطفال

وتابع هذه نقطة خلاف قد تجعل هناك خلاف بين الجيش الإسرائيلي وقطعان المستوطنين الذين يريدون ترحيل الفلسطينيين في أقرب فرصة سواء بشكل جماعي أو على مراحل خاصة أنه لديهم فتاوى صهيونية لقتل الأطفال وطبعًا إسرائيل تحاول تكريث وضع يتم فيه الالتزام بوقف إطلاق النار من جانب واحد هو الجانب المقاوم وهو ما يقابل برفض تام من المقاومة ومن الضامنين للاتفاق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.