انطلاق أعمال تطوير وتطهير المجرى الملاحي بميناء البرلس بكفر الشيخ (صور)

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بدء تنفيذ أعمال تكريك وتعميق وتطهير مدخل ميناء البرلس البحري والمجرى الملاحي، ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الميناء وتحسين حركة الملاحة البحرية، وذلك باستخدام الكراكة «المروة» التابعة لشركة المقاولين العرب، وبالتنسيق مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط وكافة الجهات المختصة.

المرحلة الأولى لتكريك المجرى الملاحي بالبرلس

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن المرحلة الأولى من الأعمال تستهدف رفع ما يقرب من 1000 متر مكعب من نواتج التطهير، بهدف إزالة الترسيبات وتحسين أعماق المجرى الملاحي، بما يضمن انسيابية حركة مراكب الصيد، ويسهم في دعم النشاط الاقتصادي وخدمة الصيادين والعاملين بالميناء.

تطوير ميناء البرلس

وأكد المحافظ أن أعمال التكريك والتعميق تأتي في إطار خطة متكاملة لتطوير ميناء البرلس البحري، باعتباره أحد الموانئ المهمة على ساحل البحر المتوسط، وركيزة أساسية لدعم قطاع الصيد البحري، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة للأعمال ميدانيًا لضمان تنفيذها وفقًا للمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة.

ميناء البرلس بكفر الشيخ

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى اهتمام المحافظة بتطوير البنية التحتية للموانئ والمجاري الملاحية، لما لذلك من أثر مباشر في تنمية الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للصيادين، فضلًا عن تعزيز عوامل السلامة الملاحية داخل الميناء.

وشدد المحافظ على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية خلال مختلف مراحل التنفيذ، لضمان تحقيق المستهدف من أعمال التطهير والتعميق، مؤكدًا أن تطوير ميناء البرلس البحري يأتي ضمن رؤية شاملة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية للمحافظة، ودعم الأنشطة الإنتاجية، وتحقيق التنمية المستدامة بما يعود بالنفع على أبناء كفر الشيخ.



