وزير الإسكان يفتتح محطة مياه بكفر الشيخ (صور)

وزير الإسكان خلال
وزير الإسكان خلال زيارته لكفر الشيخ
افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، محطة مياه الشرب بدقميرة بمركز كفرالشيخ، بطاقة إنتاجية 120 لتر/ثانية، بتكلفة حوالى 150 مليون جنيه، لخدمة ما يقرب من 65 ألف نسمة من أهالي قرى: دقميرة – الشيشيني – المحاطب – زهران – الزاوي – الاتحاد – السرايا – العمدة – سلام – أبو النصر – عزبة خميس، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم وتطوير خدمات مياه الشرب بالمحافظات.

جاء ذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ومحمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات، بجانب عدد من قيادات وزارة الإسكان والمحافظة.

أعرب المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن سعادته بتواجده في محافظة كفرالشيخ، موجّهًا التحية للواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، وفريق العمل المشارك، مؤكدًا أن المحافظة تحظى باهتمام ودعم كاملين من وزارة الإسكان للارتقاء بالمرافق الحيوية، وعلى رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

أوضح وزير الإسكان أن دعم مشروعات المرافق بمحافظة كفرالشيخ يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير القرى والريف المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تقديم خدمات مرافق متكاملة تحقق حياة كريمة لأهالي المحافظة، وتلبي احتياجات المواطنين في مختلف المراكز، والتوسع في تغطية مشروعات البنية الأساسية.

أكد محافظ كفر الشيخ أن المحطة ستُسهم في رفع الضغوط وتحسين تدفقات المياه بالمناطق المستفيدة، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع تنفيذ المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وبما يضمن تحقيق أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين، معربًا عن خالص شكره لوزير الإسكان على دعمه المتواصل لمشروعات البنية الأساسية داخل المحافظة، وعلى التعاون الوثيق بين الوزارة والمحافظة في تنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تحققت على أرض الواقع خلال الفترة الماضية.

أوضح محافظ كفر الشيخ أن افتتاح محطة مياه دقميرة يأتي في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة مياه الشرب، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لتوسيع الطاقة الإنتاجية بالمحطات القائمة وتنفيذ مشروعات جديدة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يضمن تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءتها، موضحًا أن مشروعات قطاع المياه والصرف الصحي تمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، مؤكدًا استمرار العمل على دعم المشروعات التي تلبّي احتياجات المواطنين.

