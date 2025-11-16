اليوم، قطع الكهرباء عن 57 منطقة بكفر الشيخ بينهم 4 مستشفيات

18 حجم الخط

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، أنها تلقت إخطارا من شركة الكهرباء يفيد بفصل التيار الكهربائي بعدد من المناطق، اليوم الأحد، الموافق 16 نوفمبر 2025، وذلك في إطار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لسكشن دخول 11 و16 بلوحة توزيع ميت علوان، وهي أعمال روتينية تراها الشركة ضرورية لضمان كفاءة الشبكة ومنع الأعطال المفاجئة، خصوصًا مع دخول فصل الشتاء وزيادة الأحمال.

وأشارت إلى أنه سيتم فصل التيار من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا، ما يعني توقف الخدمة لمدة ساعتين كاملتين عن مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة، إضافة إلى عدد من المرافق الحيوية مثل المستشفيات ومحطات الصرف والمدارس، وهو ما يستدعي من المواطنين الإستعداد المسبق، سواء بتأمين احتياجاتهم من المياه، أو شحن الأجهزة، أو ترتيب أعمالهم خلال فترة الانقطاع.

وتشمل المناطق المتأثرة: منطقة الـ 47 عمارة أمام تقسيم الشرطة، منطقة الزهيري بالقنطرة، منطقة القنطرة بجوار محطة صرف الزهيري، محطة صرف الزهيري، منطقة الموزع بالقنطرة، منطقة أبو العزم بميت علوان، برج الزراعيين، تقسيم التجاريين، تقسيم القضاة، تقسيم زنطور، محطة مجاري زنطور، مدرسة المنتزه، مستشفى الزهراء، برج بلازا، المستشفى العام، برج الدريني، برج الإسراء، برج الدستور، برج الهدى، برج النور، محطة مجاري 1، مستشفى الهلال، مخبز الهلال الأحمر، مدرسة الشهيد رياض الثانوية، مدرسة الشهيد حمدي الإعدادية، المنطقة السكنية المجاورة لمدرسة الشهيد حمدي، منطقة اللوكس، منطقة الحضانة، الكنيسة الإنجيلية، منطقة الـ47 أمام ميت علوان، منطقة الحساينة بميت علوان، منطقة الغزل القديم، شارع مصنع الغزل، مدرسة علي عبد الشكور، مدرسة المتفوقين، منطقة مسجد أبو العزايم، طنطا سكان، عمارات الأوقاف ٣ و٤ و٥ و٦، برج الكوثر، برج الفردوس، بنزينة الوطنية، استراحة مدير الأمن، مستشفى الكبد، برج عمرو بن العاص، برج الأوقاف، عمارة ٢ و٧ بعمارات الأوقاف، هنداوي، برج عايوه، الكوثر أرب، علي بن أبي طالب (أ – ب)، الفرقان، وعمارة 1.

وأكدت شركة الكهرباء أن أعمال الصيانة تأتي ضمن خطة سنوية لتحسين الخدمة، مع اعتذارها عن أي إزعاج، ودعوتها الأهالي لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع.

