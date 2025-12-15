الإثنين 15 ديسمبر 2025
أخبار مصر

وزير الكهرباء: تحقيق فائض 20 ألف ميجاوات بإجمالي تكلفة وحجم إنفاق تريليوني جنيه

الدكتور محمود عصمت
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء حقق نتائج كبيرة بفضل الدعم الدائم، والمتابعة المستمرة، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمستجدات مزيج الطاقة النظيفة والأكثر استدامة، وذلك إطار رؤية الدولة بأن الطاقة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة ومشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية، وأحد أهم دعائم الجمهورية الجديدة.

خطة الدولة لزيادة إنتاج الطاقات المتجددة 

وأوضح وزير الكهرباء في كلمته التي ألقاها نائبا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “مزيج الطاقة.. فرص الاستثمار ومستقبل التنمية” والذى تنظمه مؤسسة الأهرام، أنه تم بناء الاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، بالتعاون والشراكة مع وزارة البترول، لإدارة واستثمار وتعظيم العوائد من الأصول والموارد، وبالفعل تم قطع شوطًا كبيرًا للوصول بالطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، بمشروعات يجري تنفيذها بالفعل، وأخرى تم التعاقد عليها، من خلال التعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

القدرات الجديدة التي تم إضافتها لشبكة الكهرباء

وأشار الدكتور محمود عصمت إلى أنه تم إضافة قدرات توليد بحوالي 32 جيجاوات، وبناء عدد 25 محطة محولات بسعة 42.37 ألف ميجافولت أمبير، وفي شبكة النقل، تم مد خطوط بطول 5610 كم، وبأطوال 194 ألف كم بشبكة التوزيع، لننتقل فيما يمكن أن نسميه "لا وقت" من عجز 6 آلاف ميجاوات، إلى احتياطي وفائض بما يقارب 20 ألف ميجاوات، كقدرات توليد، بإجمالي تكلفة وحجم إنفاق بلغ 2 تريليون جنيه.

