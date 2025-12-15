إحالة تشكيل عصابي بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول والنشل بالقاهرة للمحاكمة

الإثنين 15 ديسمبر 2025
أمرت  النيابة العامة بإحالة تشكيل عصابي بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول والنشل بمحافظة القاهرة، للمحاكمة الجنائية.

البداية عندما تمكنت  الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 13 شخصًا بينهم 7 رجال و5 سيدات (9 منهم لهم معلومات جنائية) لاستغلالهم الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة وبصحبتهم 18 طفلًا معرضين للخطر أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع بشكل إلحاحي.

وأقر المتهمون أمام الجهات الأمنية بارتكابهم النشاط الإجرامي، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تسليم الأطفال لأهاليهم مع أخذ التعهد بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهله بإحدى  دور الرعاية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

واقعة أخرى

على جانب آخر، تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 6 أشخاص و12 سيدة – من بينهم 8 لهم معلومات جنائية – لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية.

جرائم استغلال الأحداث وضبط 18 متهمًا بالجيزة

وجرى ضبط المتهمين بدائرة قسمي شرطة الشيخ زايد أول والشيخ زايد ثان بمحافظة الجيزة، وبصحبتهم 21 حدثًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم بأعمال تسول وبيع سلع.

وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لذويهم بعد أخذ التعهدات عليهم بحسن رعايتهم، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم في إحدى دور الرعاية.

