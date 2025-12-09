إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في القاهرة

18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة بإحالة عاطلين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب والإعلان عن نشاطهما الإجرامي عبر تطبيقات الهاتف المحمول بمحافظة القاهرة، للمحاكمة الجنائية.

البداية عندما واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة وحماية المجتمع من الانحرافات السلوكية.

المتهمان استخدما الهواتف المحمول للاعلان عن نشاطهما الاجرامي

كشفت التحريات قيام شخصين باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة أعمال الفجور للراغبين دون تمييز، مستغلين التكنولوجيا الحديثة للوصول إلى أكبر عدد من العملاء بطريقة سرية ومباشرة.

وأكدت التحريات أن المتهمين كانا ينشران إعلانات ترويجية ويستقبلان طلبات الراغبين في ممارسات مخالفة للآداب، وهو ما يندرج تحت الجرائم الإلكترونية ويشكل خطورة على المجتمع، خاصة مع استهدافهم لفئات متعددة دون مراعاة القيم الأخلاقية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بنطاق محافظة القاهرة، وبحوزتهما 3 هواتف محمولة تحتوي على دلائل تثبت نشاطهما الإجرامي من محادثات وملفات رقمية توثق تعاملاتهما في هذا المجال. وبمواجهتهما اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة كما هو موضح في التحريات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات، مع استمرار الحملات الأمنية لملاحقة كل من يحاول استغلال التكنولوجيا في ارتكاب الجرائم المخالفة للآداب العامة، وتأكيد حرص وزارة الداخلية على حماية المجتمع والحفاظ على قيمه الأخلاقية

حكم نشر الأفعال الفاضحة

ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول ما حكم الشرع في نشر الفعل الفاضح وإشاعته بدعوى أنه من إنكار المنكر؟

ومن جانبها أجابت دار الإفتاء قائلة إن الإسلام حرص على احترام خصوصية الإنسان، وهو أمر داخل في مقصد حفظ العرض، وهو أحد المقاصد الكبرى للشريعة، وشرع الله عزَّ وجلَّ لأجل ذلك من الأحكام والتشريعات ما يحفظ به للإنسان حقه في الخصوصية، في هيئته وصورته، وهذا ليس مقصورًا على أن يخترق الإنسان سترًا مسدلًا أو أن ينظر إلى عورةٍ، بل هو نهيٌ عن عموم اختراق خصوصية الآخرين بغير علمهم وبغير ضرورة لذلك.

وأمر الشرع الشريف بالستر وغض الطرف عن عثرات الناس وعيوبهم، وعدم تتبع عوراتهم، وعدم التشهير بهم؛ لئلا يكون سببًا في نشر السوء من وجه، وسترًا وعونًا على التوبة وإصلاح النفس من وجه آخر؛ فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.