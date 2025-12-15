الإثنين 15 ديسمبر 2025
بعد غياب لسنوات طويلة، مصر تستضيف الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة السلة

وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة، فيتو
كرة السلة، التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشيخ سعود بن علي آل ثاني، رئيس للاتحاد الدولي لكرة السلة، وأندرياس زاغكليس، الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة السلة، ونيبال مناف، رئيس الاتحاد الأفريقي، على هامش استضافة مصر لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة السلة، وذلك بعد غيابها عن مصر لسنوات طويل بحضور عمرو مصيلحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، والسيد هشام الحريري، رئيس المنطقة الخامسة.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن استضافة مصر للجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة السلة بعد فترة طويلة من غيابها عن مصر يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الدولة المصرية لدى المؤسسات الرياضية الدولية، وتؤكد مكانتها كمركز إقليمي وقاري لتنظيم واستضافة كبرى الفعاليات الرياضية، في ضوء ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وخبرات تنظيمية متراكمة.

وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة

كما ناقش وزير الشباب والرياضة بحث آليات تقليل الاشتراكات والتكاليف الدولية الخاصة باستضافة البطولات في أفريقيا، بما يسهم في دعم الاتحادات الوطنية وتوسيع قاعدة تنظيم المنافسات والنهوض بكرة السلة الأفريقية، إلى جانب التأكيد على دور مصر المحوري في دعم وتطوير كرة السلة في القارة الأفريقية، من خلال نقل الخبرات، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي، بما يخدم مستقبل الرياضة الإفريقية ويحقق أهداف التنمية الرياضية المستدامة.

ومن جانبه، أكد الشيخ سعود بن علي آل ثاني، رئيس اللاتحاد الدولي لكرة السلة، أن مصر مهمة لإفريقيا في كرة السلة، خاصة أن مصر هي مؤسس لكل الاتحادات في أفريقيا، مشددا على أن مصر ستكون قوية بهذا المنتخب في الفترة المقبلة.

