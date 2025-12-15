مطالب بتفعيل دور مجلس الشيوخ للتداخل في قوانين الانتخابات لتعزيز الديمقراطية

18 حجم الخط

دعا الدكتور عفت السادات، عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية تفعيل اختصاصات المجلس، لمراجعة قوانين الانتخابات والتشريعات المرتبطة بممارسة الديمقراطية، للحفاظ على الاستقرار السياسي وتعميق المشاركة الشعبية في الحياة السياسية.

مراجعة قوانين الانتخابات

وأشار النائب إلى أن ذلك يأتي في ضوء ما شهدته انتخابات مجلس النواب الحالية من إشكاليات تطلبت تدخل الرئيس، والمطالبة بفحص جميع الطعون على العملية الانتخابية.

تفعيل دور مجلس الشيوخ لمراجعة قوانين الانتخابات

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة أن تكون إعادة النظر في قوانين الانتخابات والحياة السياسية، بما يضمن حقوق الجميع في إطار من العدالة والشفافية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن المرحلة الحالية تتطلب تفعيل اختصاصات المجلس، لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

وأوضح النائب أن من بين اختصاصات مجلس الشيوخ، وفقا لما أقره الدستور والقانون، تعزيز الشفافية وتكريس مبادئ الديمقراطية، بما يتوافق مع أحكام الدستور.

وحدد قانون مجلس الشيوخ، في المادة 8، ما يؤخذ فيه رأي المجلس، حيث تنص على أن: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

رأي مجلس الشيوخ في معاهدات الصلح

3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

مجلس الشيوخ يخطر رئيس الجمهورية والنواب برأيه فيما يحال إليه

ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

