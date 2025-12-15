بعد الارتفاعات القياسية الأخيرة.. هل يكسر الذهب الحاجز التاريخي قبل نهاية 2025.. وماذا ينتظر المستثمرون في العام الجديد؟

18 حجم الخط

في مشهد مالي غير مسبوق، يحوم الذهب حول مستوى تاريخي، بعد أن حطم المعدن النفيس جميع التوقعات وسجل أعلى سعر في تاريخه عند 4,381.58 دولار للأوقية في أكتوبر الماضي، يستمر في التحليق بالقرب من هذه القمة، متحديا المنطق الاقتصادي التقليدي، اليوم.

فيما تخطى السعر الفوري مرة أخرى 4,340 آلاف دولار، يتحول أنظار المستثمرين والمحللين من التساؤل عن أسباب الصعود إلى سؤال أكثر إلحاحا.

عوامل ارتفاع أسعار الذهب

يأتي هذا الارتفاع الاستثنائي نتيجة العديد من العوامل، التي تتبلور في السياسات النقدية المتساهلة للبنوك المركزية العالمية، والشراء من دول تسعى لتنويع احتياطياتها بعيدا عن الدولار، ناهيك عن الأجواء المشحونة بالتوتر الجيوسياسي الذي يدفع برؤوس الأموال نحو الملاذ الآمن التقليدي.

وتشهد أسواق الذهب حاليا أداء استثنائيا، حيث وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.00% ليصل إلى 4345.73 دولارا للأونصة، بعدما لامس يوم الجمعة أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.16% إلى 4378.06 دولارا للأونصة اليوم الاثنين، وبذلك، تكون مكاسب الذهب قد تجاوزت 64% منذ بداية عام 2025، محققا أرقاما قياسية تجعله من أفضل الأصول أداء لهذا العام.

ومن المتوقع أن يحقق الذهب رابع أقوى عائد سنوي له منذ عام 1971، وهو في طريقه لتسجيل أقوى مكسب سنوي منذ عام 1979، حيث تتجاوز التوقعات الحالية، الأداء الفعلي للذهب معظم توقعات بداية العام، ففي أبريل 2025، توقعت مؤسسات مثل جولدمان ساكس وصول السعر إلى 3700 دولار بنهاية 2025، بينما رفعت J.P. Morgan توقعاتها ليتوسط السعر 3675 دولارا في الربع الأخير من 2025.

هل يكسر الذهب الحاجز التاريخي قبل نهاية 2025

كشف العديد من الخبراء، أنه في حالة استمرار الاضطرابات، وتراجع الدولار، وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فإنه من الممكن أن يتخطى الذهب حاجزه التاريخي وهو 4381 دولارا للأوقية خلال الأيام المقبلة، أي قبل نهاية العام الحالي 2025، بل قد يتخطى حاجز 4400 دولار، وهذا مرهون بتفاعل مجموعة معقدة من العوامل الاقتصادية والسياسية العالمية.

أسباب الارتفاعات القياسية في الذهب

ويأتي هذا الأداء القياسي في أسعار الذهب، مدفوعا بمزيج من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، التي تتمثل في سياسات البنوك المركزية، حيث أدت تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي إلى تقليل تكلفة امتلاك الذهب، الذي لا يدر عائدا، كما تواصل البنوك المركزية مثل الصين والهند وتركيا شراء الذهب بمستويات مرتفعة لتنويع احتياطياتها، متجاوزة 900 طن هذا العام، مما يوفر دعما هيكليا للأسعار.



كما ساهم عدم اليقين الجيوسياسي، بسبب الحروب في أوروبا والشرق الأوسط، والتوترات التجارية، في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن تقليدي، بالإضافة إلى ضعف الدولار الأمريكي، الذي أدى إلى زيادة جاذبية الذهب للمستثمرين الأجانب.

توقعات أسعار الذهب في عام 2026

مع اقتراب دخول العام الجديد، ترسم المؤسسات المالية عدة مسارات محتملة لأداء الذهب، تعتمد بشكل أساسي على اتجاه النمو الاقتصادي العالمي ومسار السياسات النقدية، الأول يتمثل في النمو المعتدل، وهذا في حالة استقرار المؤشرات الاقتصادية العالمية وانخفاض محدود لأسعار الفائدة، مما يساعد على تحريك الأسعار في نطاق مستقر مع تقلبات طفيفة تشير إلى تراجع أو ارتفاع بنحو 5%.

أما السيناريو الثاني، فإنه يأتي في حالة التباطؤ الاقتصادي المحدود، نتيجة التراجع في النمو الاقتصاد العالمي أو شهية المستثمرين للمخاطرة، مما ينعكس على ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% و15%، بدعم من السياسات النقدية الأكثر مرونة.

ويشير السيناريو الثالث، إلى الركود أو الأزمات الجيوسياسية، وهذا في حالة انزلاق الاقتصاد العالمي نحو ركود أعمق أو تصاعد التوترات الجيوسياسية، مما ينتج عنه تحقيق مكاسب كبيرة تتراوح بين 15% و30%، حيث يتدفق الطلب على الملاذات الآمنة.

والسيناريو الرابع والأخير، يأتي في حالة الانتعاش الاقتصادي القوي، عبر عودة النمو الاقتصادي العالمي بقوة، مما قد يؤدي إلى تشديد السياسة النقدية، وينتج عنه تعرض الذهب لضغوط هبوطية قد تصل إلى 20%، بسبب تحول المستثمرين للأصول المدرة للعائد.

يرى خبراء السوق أن قرار الاستثمار يعتمد على الأفق الزمني، وهذا لأن الذهب لا يزال يمثل أصلا استراتيجيا للتحوط في المحفظة الاستثمارية، خاصة مع استمرار عوامل عدم اليقين، وتشير توقعات بعض المؤسسات إلى إمكانية تجاوز حاجز 5,000 دولار خلال 2026، ومن الممكن أن يشهد السوق تراجعات مؤقتة مع نهاية العام أو بداية 2026، تشكل فرصة لجني الأرباح أو الدخول بأسعار مناسبة.

