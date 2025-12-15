الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

القومي لذوي الإعاقة: تعزيز آليات تلقي الشكاوي والاستفسارات وتحسين جودتها

الدكتورة إيمان كريم
الدكتورة إيمان كريم , فيتو
18 حجم الخط
ads

اجتمعت  الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفريق عمل إدارة خدمة المواطنين، والإدارات الفنية ذات الصلة بالمجلس وذلك في إطار الالتزام بتلقي ورصد شكاوى واستفسارات الأشخاص ذوي الإعاقة.   

وجاء ذلك بحضور المستشار عمرو جاب الله المستشار القانوني للمجلس، لمتابعة سير العمل لمنظومة خدمة المواطنين لذوي الإعاقة، والوقوف على مستجدات متابعة الشكاوى والاستفسارات المقدمة منهم للمجلس عبر قنوات الاتصال الخاصة به، وما تم اتخاذه بشأن ذلك من حلول بالتنسيق مع الجهات المعنية، والربط الشبكي مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.   

 

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، أهمية تلقى الشكاوى واستفسارات المواطنين من ذوي الإعاقة، من قبل المجلس، واقتراح الحلول المناسبة بشأنها، والتنسيق مع الجهات الخدمية التابعة للوزارات المعنية بهذه الشكاوى، لافتة إلى أن هذا الدور هو أحد أهم اختصاصات المجلس المنصوص عليها في المادة رقم (5) من قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (11) لسنة 2019.  

وأوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمثابة العمود الفقري لمجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة، لأنه يمكن المجلس والجهات المعنية من التعرف على التحديات والمشكلات التي تواجههم، بما يسهم في دمجهم وتمكينهم في المجتمع، ويحقق المساواة بين كافة فئات المجتمع.  

ووجهت "المشرف العام على المجلس" أعضاء إدارة خدمة المواطنين، بالمتابعة المستمرة والفورية لكافة الشكاوى المقدمة، والتأكد من حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقديم تقريرًا تفصيليًا بالشكاوى التي تم حلها، وتلك الجاري العمل عليها، كما وجهت بضرورة تعزيز آليات تلقى الشكاوى والاستفسارات، وتحسين جودتها، مع إضافة عدد من الآليات الجديدة، لاستقبال أكبر عدد ممكن من الاستفسارات والشكاوى المقدمة من ذوي الإعاقة.   

ونوه  المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تلقي الشكاوى والاستفسارات على الخط الساخن للمجلس رقم 16736 أو زيارة الصفحة الرسمية على الفيسبوك والتواصل من خلالها.    

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأشخاص ذوي الإعاقة المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة الشكاوي الحكومية القومي للأشخاص ذوي الإعاقة منظومة الشكاوي الحكومية

مواد متعلقة

وزارة التضامن تشارك بورشة عمل حول تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر

لجان خاصة بذوي الإعاقة، تجارة عين شمس تعلن الجاهزية لامتحان 60 ألف طالب

وزارة العمل تشارك في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

"القومي للإعاقة": دعم القيادة السياسية للمجلس يحقق حياة كريمة لذوي الهمم

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والإمارات في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

وزير الزراعة يطلق شراكة موسعة مع المجتمع المدني لمكافحة انتشار كلاب الشوارع

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 14 صنفًا أبرزهم الطماطم والبطاطس والليمون بسوق العبور

سيول ورياح وأتربة، تحذير عاجل من طقس الإثنين

يوسف الحسيني: أحمد السقا ميجا ستار حقيقي ومعملش حاجة غلط

النيابة تطلب التحري حول مصرع شخص سقط من الطابق الـ 11 بمدينة نصر

المغرب والإمارات يتصارعان على تذكرة نهائي كأس العرب 2025

سعر صرف الدولار في بنك السودان المركزي اليوم الإثنين

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في بنك السودان المركزي اليوم الإثنين

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الإثنين 15-12-2025

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 14 صنفًا أبرزهم الطماطم والبطاطس والليمون بسوق العبور

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضحك الميت في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 15 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 15 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads